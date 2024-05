Unabomber, reconstruído a partir da análise de suas descobertas de DNA

Novas técnicas forenses tornaram possível obter o DNA do Unabomber a partir de algumas das descobertas. A imprensa local do Grupo Nem nota que o ADN foi derivado da análise de descobertas antigas e extraído à luz de novas técnicas de investigação, recordando que investigadores no passado encontraram uma impressão digital parcial numa fita adesiva.

Análise avançada

Segundo os jornais, os ataques perpetrados nas províncias de Portinone, Udine, Treviso e Veneza de 1994 a 1996 e de 2000 a 2006 foram submetidos a uma análise profunda e aprofundada de algumas descobertas, incluindo cordões de estrelas, um ovo, um tubo roscado, fitas isolantes intactas de pacotes de tomate e maionese, impressões digitais, um joelho, uma cavala, um dispositivo inserido sob o selim de uma bicicleta, uma garrafa de Coca-Cola.

O julgamento foi retomado

A investigação sobre o Unabomber foi reaberta recentemente depois que um jornalista e duas das vítimas solicitaram e receberam uma revisão de algumas das descobertas, que renderam pistas interessantes, de modo que o arquivo detalhado foi reaberto. Ele contém os nomes de 32 pessoas (uma das quais já falecida), muitas das quais concordaram em ter seu DNA coletado.

Os jornais lembram ainda que os especialistas Giampitro Lago e Elena Billi, que tinham especial experiência na extração de DNA mitocondrial e já eram advogados no caso Yara Campirasio, solicitaram há dois meses uma prorrogação.

Advogado: “DNA já foi extraído, não fomos informados”

“O DNA do Unabomber já foi extraído inúmeras vezes, então não sei que investigações adicionais foram feitas, que novas investigações.” É apoiado pelo advogado de confiança Maurizio Panis Elvo SornittaUm engenheiro de Corva di Azzano Decimo (Pordenone) que investigou o caso Unabomber durante anos e foi finalmente inocentado, foi entrevistado pela ANSA sobre a notícia da identificação do DNA do Unabomber.

Paniz faz as duas premissas: “É inconcebível que as notícias que estão nas páginas dos jornais de hoje possam sair e a defesa nada saiba sobre isso. saiu.” Em segundo lugar, o advogado, que “sempre ficou muito satisfeito com qualquer investigação, com qualquer análise aprofundada”, lembra, “expressa dúvidas significativas sobre a preservação dos resultados, porque pode ter havido muitas manipulações nos últimos anos, por isso faço não acredito que a preservação esteja garantida “consolidando os achados”.