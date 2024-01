A Fornesina para a Hungria: “Medidas alternativas à prisão para Ilaria Salis”. Tajani: “Orbán não tem nada a ver com isso” – Europa

Ilaria Sallis, uma italiana de 39 anos presa em Budapeste acusada de atacar dois extremistas de direita, estava detida em condições de detenção, mostrou um julgamento em cadeia. Farnesina pede à Hungria alternativas à detenção. O serviço penitenciário húngaro descreveu as condições de detenção como “deploráveis”. O ministro das Relações Exteriores, Antonio Tajani, diz que soube ontem das algemas nas mãos e nos pés. O ministro Lolobrigida diz não ter visto as fotos da mulher algemada: “Vou ver, não comento coisas que não vi”. Todos os partidos da oposição pediram informações à primeira-ministra Georgia Maloney.

“Verei o pai de Ilaria Salis no dia 2 de fevereiro e não posso vê-lo porque ele está de partida para a Hungria”, disse o presidente do Senado na Câmara. Ignácio La Russa, disse: “Vou dar a ele um resumo do que foi discutido na sala hoje também.” “A dignidade dos prisioneiros”, disse La Russa, “deveria estar no coração de todos na Hungria, mas tenho notícias de uma situação muito diferente em todas as outras partes do mundo, incluindo a Itália”. Pelo menos para os homens” e para as mulheres “com algemas mas sem algemas nas pernas”.

Serviço Prisional Húngaro: “Errado sobre as condições de Salis”. “As acusações feitas pelos meios de comunicação italianos e húngaros sobre as condições de detenção de Ilaria Salis são falsas e o sistema penitenciário as rejeita veementemente”, afirmou o Serviço Estatal Prisional Húngaro num comunicado, acrescentando que “é triste e imoral que estas calúnias sejam publicado pela imprensa sem consultar as outras partes.” Cita as alegações da ex-colega de cela de Sallis, Carmen Giorgio, que falou de camas acamadas, ratos, maus-tratos e uso de correntes pelo Serviço Prisional de Budapeste.

“Há uma onda crescente de tentativas de desacreditar as ações da minha filha.” O pai de Ilaria é Roberto Salles, falando ao podcast ‘Metrópole’ da República. “Estão circulando fotografias de um crime na Hungria, pelo qual a minha filha não foi acusada”, acrescentou, acrescentando: “O mais importante de tudo é descobrir qual é o plano para colocá-la em prisão domiciliária em Itália e remover ela. Para permitir o processo de uma situação insustentável para uma situação humana”. “Acredito que a Embaixada Italiana participou em pelo menos quatro investigações, nas quais a minha filha foi levada perante um juiz. Até 12 de Outubro, quando a minha filha escreveu uma carta, não tínhamos provas de que a nossa filha tivesse sido tratada. o pessoal da Embaixada da Itália na Hungria sabia de alguma coisa e não disse nada”, disse Roberto Salles.

O advogado de Sallis apoia a prisão domiciliar do embaixador. “Houve uma primeira reunião com o embaixador e, pela primeira vez, há um firme interesse em apoiar a nossa exigência de que Ilaria seja libertada no seu país. E isto pode ser conseguido colocando-a em prisão domiciliária em Itália”. Eugenio Losco, um dos advogados italianos de Ilaria Salis, detida na Hungria há 11 meses sob a acusação de participação num ataque a dois extremistas de direita, explicou à ANSA o encontro presencial. Hoje o embaixador esteve com Manuel Zagonkely, pai de Ilaria. “Hoje o Embaixador realiza uma primeira reunião com o Ministério da Justiça húngaro, que tratará do caso”.

De acordo com a Amnistia Internacional, pode ser utilizada uma disposição de prisão domiciliária. “A decisão do quadro do Conselho da Europa de 2009 sobre o reconhecimento mútuo de decisões sobre ‘medidas alternativas à prisão preventiva’ prevê uma série de medidas alternativas, como a prisão domiciliária, para o preso nestes casos”, argumenta Riccardo Nuri, porta-voz da Amnistia Internacional Itália.

Juristas democratas, a Comunidade Europeia oferece prisão domiciliária. Condenam as “terríveis condições” de detenção de Ilaria Salis e o “uso desumano de algemas e correias durante toda a vida nos nossos tribunais”. Em Budapeste, mais 'juristas democráticos' – dois advogados de Veneza concordaram com o julgamento como observadores internacionais – “A comunidade europeia estabeleceu a possibilidade de prisão domiciliária no seu próprio Estado, precisamente porque não existe tratamento desigual. Entre os cidadãos europeus, o o risco de fuga não deverá funcionar como um elemento discriminatório.

Seguindo as instruções do Vice-Primeiro Ministro e Ministro das Relações Exteriores, Antonio TajaniSecretário Geral de Barnesina, Cônsul Ricardo Quariglia, convocou os funcionários da República da Hungria para o Ministério das Relações Exteriores. “Reiterando a oposição do governo italiano aos termos” Ilaria Challis Detido e detido para interrogatório, Quariglia “expressou a firme expectativa do governo” de que Challis seja “o mais rápido possível”. Um sistema de prisão preventiva em conformidade com o direito europeu, incluindo medidas alternativas à detenção“.

Entretanto, fontes diplomáticas húngaras entrevistadas pela ANSA respondem: “Não comentaremos, são assuntos delicados”. Budapeste não confirmou que esteja planeada uma reunião bilateral entre Melony e o primeiro-ministro húngaro. Victor Orbán À margem da cimeira 27, na quinta-feira, em Bruxelas.

