81 anos morto em Barry: O assassino foi detido, ele confessou – Puglia

A mulher, supostamente a assassina de Anna Lucia Lubelli, de 81 anos, foi presa há dois dias em sua casa no distrito de Barry Karachi, após sofrer oito ferimentos a faca. Foi Saverio Messegardo, de 51 anos, quem se declarou culpado. Ele responde ao assassinato voluntário agravado por iniciativa. O assassinato ocorreu às 13h do dia 13 de setembro, um dia antes de o corpo da mulher ser encontrado. Segundo a reconstrução dos homens da força móvel coordenada pelo advogado Cláudio Pinto, a vítima estava a preparar o almoço quando de facto os agentes da casa encontraram a mesa posta e a faísca ainda na cozinha. Agora uma panela com comida queimada. A aquisição de imagens de sistemas de videovigilância também permitiu a reconstrução de investigações, mecânicas e objetivos apoiados em inúmeros relatos recolhidos por vizinhos e familiares.