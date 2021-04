Novas cores das regiões, a partir de hoje

A partir de hoje, novas cores de regiões dependentes do vírus corona entraram em vigor. Campânia Já passou Da zona vermelha à laranja, todas as outras regiões mantêm a cor que já têm: as únicas regiões da zona vermelha são agora Vale de Asta, Sardenha e Buglia.

Nenhuma região incluída na zona amarela ou branca: De acordo com as regras do decreto aprovado pelo governo em 1º de abril, de fato, existe uma situação epidêmica da zona amarela que se aplica às regiões até o final do mês com a mesmas medidas para a zona laranja.

Áreas amarelas Entrará em vigor novamente A partir de 26 de abril, as áreas com menor risco de infecção pelo vírus corona serão registradas. No entanto, as zonas amarelas são um pouco diferentes dos últimos meses: de facto, os bares e restaurantes podem reabrir para almoços e jantares, mas apenas para serviço ao ar livre.

O serviço interno será retomado em 1º de junho apenas para o almoço. Os museus também reabrirão a partir de 26 de abril, enquanto teatros, cinemas e shows reabrirão na Zona Amarela com limite de capacidade de atividades estabelecido pelo Comitê Técnico de Ciência.

Pelas regras atuais em vigor nas regiões da zona vermelha, as escolas estarão abertas até a sexta série, e a partir do dia 26 de abril todas as escolas das zonas amarela e laranja reabrirão presencialmente. Já nas áreas vermelhas, creches e escolas até a sexta série serão reabertas presencialmente, enquanto outras turmas do ensino fundamental e médio serão reabertas em certa medida e distantes.