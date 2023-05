Emilia Romagna inunda, Meloni retorna mais cedo do G7. Derreta com macaron

(Da repórter Ileana Chiara) – As fotos dele mostrando os líderes do G7 filmando as enchentes na Emilia Romagna rapidamente se tornaram virais na Internet. E se não viral, Georgia Maloney é uma unidade de encontro. Grandi voltou à cúpula em Hiroshima com um forte valor simbólico. O primeiro-ministro espera que ele volte para a Itália, ‘perdeu’ o último dia do cume, quando a chuva e os ventos violentos deixaram toda a população de joelhos, deixando dramaticamente 14 mortos e 36.000 deslocados. “Eu decidi voltar para a Itália“,”Minha consciência dita isso para mim“, em uma coletiva de imprensa lotada depois da meia-noite em Hiroshima, antes de embarcar no avião do governo que a levará embora, Emilia agora sente que precisa estar na Romagna, explica Meloni. A cúpula “entende e apóia” seu desejo, incluindo o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que é uma figura decisiva para sua terra, viajou até o Japão para participar de cúpulas em dias dramáticos.

A notícia da saída antecipada do primeiro-ministro no horário do G7 vazou inicialmente de fontes japonesas na vanguarda da organização da cúpula. E, de facto, a delegação italiana parte hoje à noite para os terrenos violados pelo mau tempo, sendo que à hora do almoço as etapas do projeto serão ditadas pelas condições climatéricas e pela necessidade de intervir em operações de salvamento. . Meloni foi testado pelas notícias de Forlì, Cesena, Ravenna, Faenza e outros municípios afetados pela tragédia e mau tempo que sem dúvida atingiu a Itália, Hiroshima, mas ficou satisfeito com os resultados obtidos no G7. Além do incidente com o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau sobre os direitos LGBT – “Acho que ele é uma vítima de notícias falsas, acho que ele percebeu”, diria Meloni aos repórteres – os abraços de solidariedade de Joe Biden e Zelensky estarão no noticiário, assim como Rishi Sunak de Trudeau, do Conselho Europeu nº 1, Charles Michael. E promete que a UE está “pronta para apoiar de qualquer maneira”, e as notícias do presidente francês Emmanuel Macron, com quem ele se encontrará aos 45 anos, foram “arrepiantes” entre Roma e Paris por meses.

“A reunião correu bem – conta à imprensa – aliás as nossas reuniões anteriores correram bem. Estamos muito firmes, para além da campanha eleitoral interna. Somos dois países centrais da Europa, próximos em muitos documentos. Cara a cara com Macron, Meloni também abordou o caso da Tunísia, a Itália “não pode se tornar um campo de refugiados”.

A Itália também poderia desempenhar um papel na chamada Jet Alliance, uma aliança criada para modernizar o equipamento e a capacidade técnica da defesa aérea ucraniana, começando com a entrega de jatos. “Não temos F16, então não podemos participar desse projeto – esclarece Meloni – o possível treinamento de pilotos ucranianos deve ser avaliado junto com os aliados, mas isso é uma decisão. os aliados”. Do que ele garante enfaticamente – não está sob pressão na chamada Rota da Seda.

Pelo menos dos estados, diz o primeiro-ministro, com quem o acordo parece estar completo, pelo menos se olharmos para as fotos deste G7, que até na foto oficial o mostra a andar de mãos dadas com Biden. Meloni, que deve chegar a Washington em um mês, é vago com os repórteres sobre a data da missão, mas confirma que estará na Casa Branca e em Paris “antes do verão” para um acordo bilateral para provar a realidade. Derreter com macaron.

O presidente francês anunciou em conferência de imprensa que no próximo ano, juntamente com o resto dos ‘grandes’ do planeta, Meloni será o anfitrião do G7 2024 na Puglia. Puglia foi escolhida pelo seu “valor simbólico”, explica o primeiro-ministro, “historicamente uma ponte entre o Oriente e o Ocidente”. “Vamos trazer os anciãos para o sul da Itália, em uma cúpula que será centrada no sul”.

Mas agora o norte chama, e “em um momento tão crítico não posso mais ficar longe da Itália – responde Meloni – devo trabalhar pessoalmente para dar as respostas necessárias”. Ele aparecerá na reunião do Gabinete na terça-feira, conforme programado. Entre as intervenções que o primeiro-ministro está a implementar para fazer face à emergência estão o “afrouxamento burocrático” e as medidas para “reduzir o peso das famílias e das empresas”, a começar pelo pagamento de impostos. Dos primeiros 10 milhões de euros atribuídos no último gabinete, “absolutamente insuficientes”, serão acrescentados outros 20, embora – esclarece o primeiro-ministro – “não sejam impostos para iniciar a reconstrução. é difícil calcular o “prejuízo”. “Os recursos estão aí, e os dirigentes tiveram vontade. , mesmo alguns que não estão aqui”, “Não é graças a mim, mas graças ao papel que a Itália desempenha no mundo “. Mas agora temos que esperar até que as chuvas diminuam e as tempestades que atingem o norte do país parem. “Assim que o mau tempo passar, faremos uma avaliação geral e entenderemos quais intervenções precisam ser feitas. pode”.