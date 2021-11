Emilia Romagna: Quantas pessoas foram vacinadas? Ponasini: “90% da população é”

Bolonha, 25 de novembro de 2021 – Meta atingida: Em Emilia Romagna o 90% A população recebeu pelo menos uma dose Vacina Resistência Gov. No anúncio do governador, Stefano Bonacini, Números oficiais o atestam no site regional, que registra as administrações em tempo real. “Agora – continua ele – vamos seguir em frente Terceiros níveis Para aumentar a segurança, reúna Super Green Boss Eles não fecharão mais nenhuma atividade econômica e social. 90% das primeiras doses realmente testemunham, como disse o presidente Materella, que o ‘referendo’ sobre ciência e vacinas funcionou para a maioria da população. Mantem “.

A vacina é, portanto, uma arma contra Gov. Como em outras partes da Itália, a curva da epidemia está crescendo na Emilia Romagna (hoje). 1300 novos casos Com números não vistos desde a primavera passada). O perigo, que foi destacado nos últimos dias pelo dirigente regional, é que Volte para a zona amarela.

A situação é particularmente preocupante Na romana, Que registra um crescimento constante de infecções 7 rajadas Já foram identificadas cerca de 150 turmas isoladas, principalmente no ensino fundamental. Por exemplo, nos distritos de saúde de Forlì e Rubicone, Evento O número de casos subiu para mais de 250, mas quase em todos os lugares 200 casos são certificados por 100 mil pessoas por semana.

Terceira dose da vacina: como funciona na Emilia Romagna

O tempo de espera para retorno de chamada com o chamado é reduzido de 6 para 5 meses Booster de dose Depois de completar o curso primário de vacinação contra a doença de Govt. A região de Emilia Romagna também implementou novos sinais Ministério da Saúde. A reserva para a terceira dose está aberta a todas as pessoas vacinadas com 40 anos de idade ou mais e a todos, independentemente da idade, que foram vacinados com a dose única de Johnson & Johnson.

Deve haver uma condição para a reserva Expira pelo menos 5 meses após o final do ciclo primário.

“O avanço da terceira dose é válido para relatórios de todas as regiões – (em dose única) incluindo aqueles que receberam a vacina Johnson & Johnson. Nesse caso, a dose de reforço será a segunda, não a terceira”. As vacinas Pfizer ou Modern são sempre utilizadas para reforço, independentemente da vacina utilizada no primeiro ciclo.

Funcionários de saúde irão enviar Um SMS A marcação da sessão de vacinação inclui a data, hora e local. O aplicativo ER-Salute e o registro eletrônico de saúde, mas não as farmácias, incluem métodos de reserva para a terceira dose.

Vacinação infantil: as últimas novidades

Luz verde hojeEmpresa Farmacêutica Europeia (Ema) Vacina para crianças de 5 a 11 anos. Lá Vacina governamental para crianças de 5 a 11 anos de idade Será realizado em Centro Vacinas existentes, onde são colocadas Caminhos dedicados, Mas planejamos usar todos os recursos possíveis: então, abrimos isso também Pediatras e Farmácias“, Portanto, o Subsecretário de Saúde Pierballo Aipo.

“Achamos – continua ele – que se a logística for possível, todos os recursos disponíveis devem ser utilizados. Estamos aguardando agora em breve Parecer da Agência Farmacêutica Italiana E seguir as indicações funcionais relacionadas a isso – concluiu ”.