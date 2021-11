Previsões e dicas da 12ª rodada

Prima Liga 2021-22: Predições e sugestões para a 12ª rodada do campeonato

A Prima Liga da melhor liga de futebol de Portugal está ausente desde o primeiro fim de semana de novembro. Então Pausas para seleções e troféus, Portanto, voltamos à guerra nos campos da Louisiana. Com uma luta … torna-se um trio, e a diferença entre os grandes nomes e as quinze equipes restantes no torneio é enorme. Porto, Sporting de Lisboa e Benfica são diferentes do mundo Chefe das equipes de Praga “Normal”, então, gradualmente, há diferentes equipes que querem ser generosas.

Assim, o campeonato português voltou a fazer as delícias dos adeptos Radicalização do design Tira o nariz: é jogado de sexta a terça. Um exagero de bomba para avaliar o seu significado no estrangeiro e para permitir a todos os portugueses acompanharem o campeonato como se estivessem em casa.

Na mesa

Como já mencionado, os assentos acima são exclusivos. o Jogo lisboa, Campeão em título, lidera neste momento com o Porto, ambos com nove vitórias e dois empates. Jogando mais defensivamente (apenas quatro gols sofridos), Porto Com 28 gols para entender melhor a presença. A dupla aos 29, The aos 28 Benfica, Perdedor para rivais em apenas uma corrida. Espera-se que esta partida seja decidida nos últimos jogos.

O que aconteceu no dia anterior

No entanto, o que não falta é diversão, e a diferença de altura costuma ter consequências. o Praga desabou no Estádio do Benfica, Final de 6-1 para o capitão Manuel Rui Costa. As chaves de Silva e Everton se destacam, com assistentes atacando os meio-campistas. O Porto venceu por 3-0 em Santa Clara, e a continuação do Sporting nos Paços de Ferreira foi significativa. Debaixo, Exploração é Famalicão Por um peremptório na paisagem da Boavista.

Resultados da 11ª rodada

Gil Vicente – Arouca 1-1

Bovista – Familica 2-5

Visela – 1-1 no Estor

Portimonance – Belsenense 2-0

Guimares – Moreirense 2-1

Tôndola – Marinha 4-2

Santa Clara – Porto 0-3

B. Ferreira-S. Lisbona 0-2

Benbica-S.Proga 6-1

Corridas de fim de semana

A intensificação levou o Primer a aproveitar a 12ª rodada com horários e dias diferentes. Eles abrirão na sexta-feira Morirens e Gill VicenteHá três reuniões no horizonte no sábado. Começando de Famalicão-Portimonense (Ambos ganharam algumas semanas atrás), então Arouca-Boavista e Belenenses-Benfica, Ou a defesa final contra a equipe que começou na zona de gol.

Jogos de domingo

Na Prima Liga, outras partidas no domingo podem ser bizarras às vezes. Maritimo-Pacos Ferreira Correspondência inicial (ambos novos devido ao fracasso), então fique atento Jogo Lisboa – Dondola. As equipes de ataque derrotaram os visitantes por 4 a 2 com o Maredimo, que no ano passado recebeu o atacante Gonzalez, que agora está em Praga. O jogo está de volta ao local onde o Borussia Dortmund foi morto. Fechar Porto-Vitória Guimarães, Neste caso, ambas as equipes voltam com um sorriso.

Adiamentos

Segunda-feira à noite, palco do jogo Estoril x Santa Clara, será que os hóspedes adivinham a pior e a pior defesa, o sucesso local? Terça-feira à noite para encerrar a reunião entre Game Prague e Visela, Os hosts precisam se recuperar de uma falha anterior grave.

Mudança planejada e nosso conselho

Moreirense – Gil Vicente 1X (2-1, 1-1)

Famalicão-Portimonense Mais de 2,5 (3-2 / 2-2)

Aroga-Bovista Abaixo de 2,5 (1-0 / 1-1)

Belens-benfica Acima de 2 + 2,5 (1-3 / 2-4)

Maritimo-Pacos Ferreira 1X (2-0 / 2-1)

Jogo Lisbona-Tondola Multicol 2-4 Home (3-1 / 3-0)

Porto-Vitória Guimairs Acima de 1 + 3,5 (4-0 / 5-1)

Estoril-Santa Clara 1X (2-0 / 2-1)

Jogo Praga-Visela 1X (2-0 / 1-1)