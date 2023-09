Cristiano Ronaldo e a “Cidade do Paddle” de 17 faixas!

Esta é uma pequena bomba no mundo de Patel. Depois de jogadores de futebol como o sueco Zlatan Ibrahimovic ou o campeão mundial Zinedine Zidane, outra grande estrela internacional se lança no mundo do futebol. padel: Português Cristiano Ronaldo.

Já notamos a sua associação com Padel no passado, especialmente durante as suas recentes viagens à Ásia. CR7 deu à Pedal uma campanha publicitária excepcional.

Este novo fascínio também mascarou o desejo de estar mais envolvido na indústria.

A Federação Portuguesa de Patel confirmou isto num comunicado de imprensa:

Comunicado de imprensa oficial – Município de Patel (Cidade do Padel):

A Federação Portuguesa de Patel tem o prazer de celebrar um acordo com os promotores do projeto escolhido para uma parceria que visa a construção e desenvolvimento da “Cidade de Patel” (Citad Fair Patel). O consórcio foi formado pela Lusofinanza Lda, cujo principal acionista é Philippe de Botton, e pela CR7 SA, cujo capital social maioritário é detido por Cristiano Ronaldo.

O projeto representa a maior infraestrutura de pedais alguma vez construída em Portugal. O complexo, que exigirá um investimento superior a cinco milhões de euros, deverá ver a luz do dia no primeiro semestre de 2025.

A Federação Portuguesa de Patel gostaria de prestar homenagem à inovação e visão do projeto selecionado pelo nosso júri. Faz parte de uma abordagem decididamente moderna, com um forte compromisso com a sustentabilidade e um sentido de comunidade que se alinha com os valores da Pedal. Além disso, as estruturas planejadas estão perfeitamente integradas ao ambiente natural do local.

Expressamos a nossa gratidão aos líderes deste projeto pelo seu empenho, empenho e entusiasmo. É com muito orgulho que colaboramos com um dos mais conceituados empreendedores portugueses associado a um ícone desportivo global. Isto marca um passo decisivo para a influência do padel como um desporto em crescimento no nosso país.

Graças à colaboração de parceiros de renome como a Lusofinança e a CR7 SA, acreditamos que a “Cidade do Padel” abrirá um novo capítulo emocionante para o padel português. Aguardamos com expectativa as futuras fases desta ambiciosa iniciativa.

Franck Pinisti inventou o pedal em 2009 no Club des Pyramides na região de Paris.

