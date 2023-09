“Dragões na UE? Oficialmente, ele pode estar de olho na Itália. Lucros extras, novos limites.

Mario Draghi de volta à UE? “Essas são boas notícias”, disse ele, “e suponho que ele possa estar de olho em nossa nação”. Europeus? “Não estou acostumado a fazer acordos com a esquerda.” Superbônus Grillino? “Ele financiou a campanha eleitoral de Conte, que valeu seis manobras.” Geórgia Meloney É um rio caudaloso. O primeiro-ministro italiano, convidado do programa “Cinco Minutos” de Roy Uno, concordou na sala de Bruno Vespa. “Só há tempo para o que não é agora, o que precisa ser feito”, suspira, refletindo sobre sua vida pessoal. O orçamento, o novo acordo de estabilidade, as reformas institucionais e a crise migratória, o imposto sobre os lucros excessivos dos bancos poderiam ser renegociados no parlamento, mas “apenas com as mesmas receitas”.

Nas sondagens políticas, o Partido Democrata de Ellie Schlein ainda está no último lugar. Meloni e todas as vendas de centro-direita. Os M5s também estão crescendo

É uma longa lista. As relações do governo conservador com a Comissão Europeia aguardam o fim do seu mandato e segundo compromissos e promessas com a sua presidente Ursula van der Leyen. Quem sabe, talvez o regresso de “Super Mario” Draghi ao campo possa ajudar a abastecer o canal entre Roma e Bruxelas. Nem todo mundo tem fé. Matteo Salvini tem dúvidas e por isso ontem o presidente da liga optou por não comentar a notícia. “Não considero que seja uma iniciativa contra nós, ele é um dos italianos de maior autoridade”, explica Meloni. Que espera “um olhar especial” de Draghi, responsável pela redação do relatório sobre a competitividade da UE. Com uma abordagem diferente, a mensagem nas entrelinhas do primeiro-ministro é de “mais importante que a cooperação” demonstrada até agora pelo comissário Paolo Gentiloni. Não querendo “discutir ou debater” com o antigo primeiro-ministro do Partido Democrata, mas sim “surpreso por encontrar muitas entrevistas com Gentiloni no último ano a condenar o governo, não sei se isso acontece noutros países”. Uma atmosfera tensa continua a prevalecer no Comissário. Graças às negociações do caso Ita-Lufthansa, que deixam nervoso o Palazzo Sigi: “Há anos que procuramos soluções, encontrámo-las e espero que todos digam que são boas e não uma perda de tempo”. Porém, Draghi relaxou o tom para seu retorno ao cenário europeu. O ex-governador do BCE garante a quem o conhece de perto que não procura cargos em Bruxelas. Ele apenas concordou com um novo plano para o mercado europeu “para acompanhar os desafios que aguardam a Europa”. Claro, essa é a leitura que estão fazendo no Palazzo Sigi, a mão que Draghi estendeu a van der Leyen parece ser um favor tácito para sua renomeação à frente da Comissão para a coalizão “Ursula Bis” apoiada pelo Populari. . Os socialistas concordam. Porém, Meloni tem outros planos. “Não estou habituado a fazer acordos com a esquerda”, avisa na sala de Vespa antes da votação na UE. Embora “a discussão sobre futuras coligações seja muito prematura”, Meloni salienta que terá hoje uma reunião importante no caminho que conduz às eleições europeias. Almoço em Budapeste com o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, além do “Fórum da População”, que estará no cardápio de estratégias para o referendo de junho (o Fidesz, partido de Orbán, hoje não está em nenhuma área política da família europeia) .

Um nó de contas

Entretanto, o Primeiro-Ministro está a tratar de documentos mais urgentes. Por um lado, a rejeição dos imigrantes secundários por parte da França e da Alemanha. “Eu esperava isso, e também comunicamos aos nossos parceiros há algum tempo que não os receberíamos mais de volta automaticamente.” O Orçamento de Outono, por outro lado, é a verdadeira preocupação do governo. “Baixos rendimentos, famílias, saúde, pensões” são prioridades, diz à Vespa. Ideias claras. A sua implementação é outra questão, enquanto a procura de fundos começou entre excedentes de despesas, poupanças e correcção do défice. Maloney não tem dúvidas de qual é o verdadeiro obstáculo numa manobra que promete ser muito mais difícil do que o esperado. “O bônus de construção exigido pelo governo Conte custou 140 bilhões, e de 4 a 6 leis fiscais foram usadas para o superbônus”, ataca. Saúde, pensões e dinheiro retirado das pessoas mais atingidas pela campanha eleitoral de Conte”. Esta é a linha que o Palazzo Sigi mais tem dado nos últimos dias: Conte e o movimento Cinco Estrelas estão atacando o nível de bandeira da lei orçamentária. ” Um superbónus para cada italiano, incluindo os recém-nascidos, para renovar 4% do parque imobiliário, incluindo palácios. Vai custar 2.000 euros”, diz Meloni. Depois há outro nó a resolver: o imposto sobre os lucros extras dos bancos, que A Forza Italia pede para ser reconsiderada: “Eu digo que esta disposição não pretende ser punitiva, mas não vou recuar”, diz Meloni, “podemos avaliar as medidas certas, mas apenas com as mesmas receitas”. Tajani agradece : “Palavras importantes, faremos a nossa parte”. Governar também é a arte do compromisso. “O governo é a prova de fogo para tudo o que você disse”, refletiu Meloni na TV. “Você tem que mostrar que não está zombando das pessoas. Mas é emocionante ao mesmo tempo.”

