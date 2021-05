Vacinas para a Toscana, com 30 anos: Primeira reserva na quinta-feira. Open Day Astra: Onde, Quando

Florença, 26 de maio de 2021 – de Quinta-feira 3 de junho A possibilidade de reserva de vacina também será estendida Trinta anos de idade. Chefe com mais de 30 anos, que pode registrar a administração Portal online regional, Nascido em 1982 e 1983 (idades de 39 e 38).

Mesmo para maiores de 30 anos, o processo de reserva pode ser para duas faixas etárias de cada vez. Os programas para as duas faixas etárias a seguir serão abertos gradualmente até que a idade completa de trinta anos seja concluída.

Vasins na Toscana como um guia. Na linha para AstraZeneca sem recuperação

Em vez disso, os destinatários da campanha de vacinação, que começa com pessoas de todas as idades, com mais de 40 anos (nascidos até 1981), poderão acessar a região da Toscana gratuitamente por duas semanas (sem reserva) em alguns centros regionais.

Indivíduos que ainda não se vacinaram com a primeira dose anti-govt dirigem-se sem reservas a determinados centros e identificam-se com a ASL, conforme indicado em seus sites corporativos, apresentados a seguir.

‘Dia da Vacina’ 19 mil níveis de Astrogenogen (ou vaxcevria, agora chamado) estavam disponíveis para este evento extraordinário.

“Continuamos a vacinar sem deixar pedra sobre pedra. Os toscanos estão respondendo positivamente ao ‘Dia da Vacinação’ que implementamos em alguns centros regionais”, disse o presidente Eugenio Gianni. população, tanto quanto possível.

