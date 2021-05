Vírus Corona, últimas notícias: 5.506 novos casos e 149 mortes na Itália

Dados de contato Carregando …

Havia 5.506 novos vírus corona positivos às 17h de quarta-feira, 19 de maio, e um total de 4.172.525 (+ 0,13% ao dia) desde o início do surto. O número de mortos foi de 149 (+ 0,12%) nas últimas 24 horas, totalizando 124.646 unidades desde fevereiro. Atualmente, as contagens positivas na Itália são 306.730 (-2,72%) e 11.018 deles estão hospitalizados com sintomas (521 a menos, -4,52%) e 1.643 em cuidados intensivos (46 a menos, -2,72%). 294.069 (-2,65%) eram sem-teto. Em 24 horas, 13.929 indivíduos foram expulsos ou curados (+ 0,37%). Esta é a imagem que acompanha o boletim diário do Ministério da Saúde com base nos 287.256 toalhetes realizados contra 262.864 na terça-feira, 18 de maio. A taxa positiva foi de 1,9%, estável ante 1,7% do dia anterior.

Lombardia, 936 infecções e 25 mortes

A área onde foi registrado o maior número de casos novos foi a Lombardia, com um total estimado de 936 casos positivos de 33.416 desde o início da epidemia. Em 24 horas, em seu território, ocorrem então 25 mortes. 49.001 tecidos foram analisados ​​e a proporção positiva foi de 1,91%.

634 casos e 19 mortes na Campânia

Um total de 634 novos vírus corona foram identificados na Campânia a partir de 14.637 análises de tecidos moleculares. O boletim de hoje divulgado pela unidade de crise da região inclui 19 novos óbitos, dos quais 6 ocorreram nas últimas 48 horas, 13 ocorreram antes, mas foram registrados na terça-feira. 6.893 pessoas morreram na Campânia desde o início da epidemia. Novos curandeiros 1.519; O número total de sobreviventes é 330.200. Na Campânia, 93 pacientes do Govt estão em tratamento intensivo e 1.081 pacientes do Govt foram internados em enfermarias de hospitais. Nas regiões do sul, a Sicília também se destaca, onde ocorrem 603 novos casos.

Lazio, 466 casos e 16 mortes

Lazio (+4200) teve mais de 15.000 swabs, quase 18.000 antigênicos para um total de mais de 33.000 testes, 466 novos casos positivos (+118), 16 (+2) mortes e 1454 (- 65) internações hospitalares. Recuperado em 1880, terapia intensiva 215 (-1). A hospitalização e os cuidados intensivos estão em declínio. A taxa de limpeza positiva e de pano é de 2,9%, mas se a porcentagem de medicamentos antigênicos também for reduzida para 1,3%, o número de casos em Roma é de 208.

Baglia, 433 casos e oito mortes

Na Apúlia, de 9.610 estudos realizados, 433 casos positivos foram registrados, dos quais 4,5% (contra 3,5% na terça-feira). Oito mortes foram relatadas (dia 21 anterior). O número de pessoas internadas no hospital foi de 1.118 (41 a menos que na terça-feira). 2.406.397 testes foram realizados desde o início da emergência. Do total de 247.334 afetados pelo início da epidemia, 35.761 pulgões são positivos atualmente (1.028 a menos que na terça-feira). 205.261 pacientes foram curados, um aumento de 1.453 em 24 horas. Os novos surtos foram 160 em Bari, 45 na província de Brindisi, 78 na província de Pat, 12 na província de Fogia, 75 na província de Leke, 61 na província de Toronto, 61 na província de Toronto e 2 casos fora da região. As mortes foram duas no condado de Barry, duas na província de Pat, uma no condado de Fogia, duas no Lesoto e uma em Toronto. Ao todo, 6.312 pessoas morreram de pneumonia desde o início da epidemia.