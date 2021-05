Números de Mourinho nas últimas três experiências no Reino Unido

Passado. Fervido. Feito. Cozinha pura. Toda temporada e minimizar a chegada do José Mourinho No banco Roma. Tudo isso, como sempre, se refere às suas últimas três experiências no banco, todas em estreias. Em frente Ônibus chelsea, Então Manchester United, Finalmente, o Tottenham. Em conclusão, conte a desinformação com três exceções catastróficas. É preciso lembrar que todos são livres para pensar o que quiserem sobre um conflito dialético fundamental para a civilização, mas vão começar a treinar a nossa equipa a partir do dia 1 de julho antes de apontar o dedo ao treinador português. RomaNo entanto, é bom obter mais informações. Estaria seco e frio se não encontrássemos os números ruins certificados por esses números, mas certamente não podemos discutir isso porque, no ensino fundamental, nos disseram que dois mais dois são quatro. Isso, você deve se lembrar, não deve ser a salvaguarda oficial de algo especial. Entre outras coisas, ele só pode existir se houver um personagem no mundo que não precise de defensores Mourinho Quem, na carreira, pode ter cometido um erro em campo (não conhecemos o treinador certo), mas em termos de comunicação, não sabemos se errou uma palavra. Além disso, olhando para a história dos portugueses, não acreditamos que estejamos entrando na ficção científica, argumentando que o Special One deu o seu melhor quando avisado. ”O barulho dos inimigosPara usar suas palavras que ninguém esqueceu.

Então, observando isso, parece apropriado relembrar suas últimas três experiências inglesas, por uma questão de números. Pode não estar certo, mas certamente não justifica a certificação de epidemias de carne cozida associada ao português, e pode ter sido ditada por uma pitada de preocupação sobre o que ele poderia fazer no banco dos ciganos. Então, em 2013, Depois de uma experiência Real Madrid Em que, com Números de registro, Ganhou Liga Interrompendo o domínio do Barcelona de todos os tempos, Special One voltou ao seu banco em 2013 Chelsea Na experiência anterior algumas coisinhas ganharam (lembre-se, sempre pela verdade, esse indivíduo pode se gabar de vinte e cinco troféus em sua vitrine pessoal). Na primeira temporada ele voltou, ele veio Terceiro na estreia E dentro Semifinais da Champions League, Lançando as bases Duas vitórias na próxima temporada, a Premier League e a Taça da Liga. Na temporada seguinte, um Chelsea com Conte ganhou o campeonato e a Copa da Inglaterra novamente. Experiência de desastre? Nos não pensamos assim.

Vamos para Manchester United Lá o treinador português pousou 2016. Sua primeira temporada no banco Demônios vermelhos, Mourinho Sucesso “justo” Tres troféus: O Escudo social (Ou seja, Supertaça Inglesa), O Taça da Liga E, pra não perder nada, maisLiga Europa (Troféu ausente do Quadro de Notificação do United) Derrotado na finalAjax Com um propósito Mkhitaryan. É verdade que no ano que vem ele não conquistou outros troféus, mas por dentro primeiro ministro Está vindo Segundo (Atrás da terrível cidade de Cardiola) Vitória Oitenta e um pontos, Um número não alcançado pelos Red Devils após Sir Alex Ferguson. Se eles ganharem três troféus aqui em duas temporadas, o resto será uma festa garantida por muitos anos.

Finalmente chegamos Tottenham. É verdade que ele não ganhou nenhum troféu, mas nunca jogou uma temporada completa (Ele marcou pontos em partidas em que estava no banco, o que o colocou duas posições atrás de Manchester e Liverpool.) Ele pegou novembro de 2019, Deve ser lançado, nós sabemos 19 de abril Durar. Isto Seis dias antes da final da Copa da Liga Então seu ex-time perdeu Cidade (Tottenham não ganhou nada desde 2008 E campeonato por muitos anos Sessenta) Em sua primeira temporada Tottenham Está vindo Sexto lugar na liga (Para ser feito sem vários meses Kane e Filho), Durante o segundo, em Novembro passado, O Tottenham No topo do ranking. Então, houve um declínio significativo Emocionante expulsão da Liga Europa contra o Dínamo de Zagreb Este é o verdadeiro buraco negro da vida portuguesa nos últimos anos. Resultados da mão, então, parece vaporizado, desatualizado, acabado? Nós não. Mas, acima de tudo, era desconhecido para Dan e Ryan Friedkin Com isso, a partir do final de abril, fica a assinatura Tres anos com roma, Mourinho Ele se conecta dia a dia para construir a futura Roma. Com a intenção de vencer. Apesar de adversários ansiosos, Mourinho pode fazer melhor do que ninguém Outras.