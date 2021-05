“Ele foi encontrado em um carro com 3 membros de uma família extensa.” Ex-marechal fala

Mais informações

Detalhes da carta anônima para o advogado da família continuam a aparecer Denise Pipidone, A menina desaparecida Masara del Vallo Em 2004. Ele é um ex-marechal da Polícia Judiciária de Marshall, Francesco Lombardo, Para confirmar um Cinco da manhã Alguns boatos se espalharam na última hora: “Quem escreveu a carta identificou os três homens que levaram Denise no carro, 45 minutos / hora após o desaparecimento”. No entanto, este não é o Ford Fiesta descrito por outras testemunhas, mas “outro tipo de carro”.

Denise Pipidone, uma pessoa anônima, perguntou: “Quem o viu?” Diz: “Eu a conheci”

detalhes – Marshall acrescentou: Já existem três pessoas sob investigação. Podemos falar sobre parentes. A questão foi levantada pelo albergue Federica Panicucci, Lombardo não quer se soltar: “Não quero dar muitos sinais. Estamos esperando que o anônimo sofra”. As investigações continuam, o caso da menina desaparecida em 1o de setembro de 2004 foi enriquecido com novos e inesperados detalhes.





Carta – Eu conheço a 100% a realidade dos fatos sobre o desaparecimento de Denise Pipidon e tenho levado muito a sério há dezessete anos. Nunca falei antes por medo. A carta anônima enviada ao advogado começa com estas palavras Giacomo Frasita E equipe editorial “Quem viu?“

No episódio que foi ao ar na noite passada, Roy 3 foi o apresentador da transmissão, Federica Ciarelli, Ele explicou: an Recebemos esta carta anônima, que consistia em três páginas de notícias. Carta de uma pessoa anônima que afirma ter visto Denise. Ele diz que a viu em um carro, ele a viu, ele realmente a viu. Uma cópia em minhas mãos, a carta está à disposição do advogado. A mesma carta que chegou a Giacomo Frosita, porque nos confrontamos abertamente.

“Quem viu isso?” Ele não divulgou mais detalhes sobre a carta, mas acrescentou: “O que estamos dizendo é que se você sabe de algo que está falando, é muito anônimo. Dezessete anos se passaram.