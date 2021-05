Mercado de transferências da Juventus, adeus Ronaldo | “Possível rescisão ou penalidade”

A Juventus está pensando no futuro de Cristiano Ronaldo e está pensando em se despedir: uma nova opção aparecerá no próximo ano

Este é um ano especial para Cristiano Ronaldo, Que começou com as ambições habituais de tentar ganhar tudo, mas estes meses estão reservados para ele e os resultados surpreendentes Juventus. Na verdade, a Pianoconnery coletou muitas informações incorretas este ano e, após nove anos consecutivos, não foi capaz de trazer o Scudetto para casa.

Leia mais >>> Mercado de transferências da Juventus, ataque para o melhor jogador | Ideia ‘louca’ da Espanha

O evento português pareceu menos decisivo do que de costume, especialmente em alguns momentos cruciais do ano contra ou contra algum conflito direto Porto Para a segunda rodada Liga dos Campeões. Afinal, ele tinha dois títulos, Supercoppa Italiana e Coppa Itália, além de artilheiro da Série A: uma pessoa ainda não oficial, mas agora a um passo de distância, mais de seis gols Lukaku Um dia para o fim.

Leia mais >>> Mercado de transferências da Juventus, adeus Ronaldo | A pista de que tudo pode mudar

Mercado de câmbio da Juventus, adeus Ronaldo: “Você pode rescindir o contrato ou pagar a multa”

Cristiano Ronaldo não teve grande impacto nos últimos meses, mas os portugueses também pareciam tristes devido ao desempenho volátil da equipa e de alguns jogadores da equipa. Para isso, no entanto Taça italiana Venceu ontem contraAtlanta, O camisa sete da Juventus ainda pode se despedir no final do ano.

Leia mais >>> Mercado de câmbio da Juventus vê alternativa Simeone | Movimentos de Barty

Com milhões de pessoas dançando entre o cartão e o salário, Ronaldo agora tem que decidir como e para onde vai. Repórter Tony Damacelli, Que falava na Rádio Rádio sobre o futuro dos portugueses: “Encontrar uma solução para Cristiano Ronaldo não é fácil: tem que ir na cabeça dele Mendis. Você pode rescindir o contrato ou pagar multa, não sei: é problema deles.

Portanto, em caso de decisão de despedida, a multa poderá ser extinta ou paga.