Uma explosão de casa em Greaves, Ciandi: o corpo de uma terceira vítima também foi encontrado

Florença, 20 de maio de 2021 – Explosão e Incêndio UMA Casa localizada em Borgo de Tutta, No município Túmulo em Ciandi, Na província de Florença. Um rugido engolfa um incêndio e o próprio prédio de dois andares. Esta é uma cena emocionante que aconteceu às 8h30 de hoje na aldeia de Dutta.

Três pessoas estavam sob os escombros: era um casal, Giuseppe Napolitano e Fabio Gandhi (Ambos 59 anos), E o ex-marido da mulher Giancarlo Bernardini (64), Três Grama. A casa que explodiu ficava no primeiro andar.

Os bombeiros do comando de Florença intervieram com três equipes, unidades caninas, mosquetões e 118 profissionais de saúde. Depois de três horas de trabalho, a equipe de resgate primeiro encontrou e separou uma mulher, o ex-marido da mulher, mas seu estado tornou-se imediatamente muito sério, e logo após sua morte.

O corpo do outro homem foi encontrado às 16h e o atual parceiro da mulher ainda está lá Espalhado. A busca durou o dia todo, e mesmo à noite, por volta das 23h, o corpo da mulher também foi encontrado pelos bombeiros.

Como soube, o trio tinha ido a Datta para montar barracas no prédio. Então, por motivos ainda não diagnosticados, a erupção. Alguns vizinhos também parecem ter feito uma declaração Cheiro forte de gás Venha da propriedade. A primeira confirmação vem do prefeito. “O prédio desabou devido a uma explosão no primeiro andar devido a um vazamento repentino de gás, o que é uma verdadeira tragédia, que deveria ter sido a comemoração de um dia pela morte de Giro di Italia”, explica o prefeito de Greve, Paulo Chotani em Siondi. Segundo relatos, o casal comprou recentemente uma casa onde gostaria de passar algum tempo após a aposentadoria. Além de bombeiros e mosquetões no local, trabalham 118 profissionais de saúde.

Um vazamento de gás no apartamento abaixo provocou uma explosão

O vazamento de GLP que causou a explosão esta manhã pode ter surgido de um apartamento no andar de baixo comprado pelo casal do Proto. O prédio de 2 andares desabou completamente. O prédio tinha duas casas, uma no térreo, atualmente não ocupada de forma permanente, no primeiro andar que o casal comprou em abril passado. O gás pode ter vazado do sistema de GLP instalado A casa no rés-do-chão. De fato, parentes do casal envolvido na explosão disseram que o sistema de gás da casa recém-adquirida ainda não havia sido instalado e que haveria apenas um fogão elétrico. Dois jovens de 59 anos voltaram para casa esta manhã para montar tendas, não como anunciado originalmente porque foram informados do forte cheiro de gás. Pediram ajuda ao ex-marido dela, que estava em boas condições com eles, e concordaram em acompanhá-los. O homem-bomba atacou pouco depois do meio-dia em frente a uma delegacia de polícia. Os resultados das descobertas dos bombeiros estão pendentes, e a hipótese mais comumente assumida é que a explosão pode ter sido causada pela operação de um interruptor de luz em um ambiente saturado de gás, cujo cheiro foi sentido nos últimos dias. Por habitantes locais. As unidades principais da brigada de incêndio também estão no local.

Investigações sobre o assassinato

Adkronos, um advogado florentino, abriu uma investigação sobre o desabamento de uma casa de dois andares em Borgo de Tuta. Neste momento, consideramos o crime de homicídio contra desconhecidos. As investigações estão em andamento e não estão descartadas melhorias e, portanto, a hipótese de registro de novos crimes, como catástrofe criminal, caso seja detectado vazamento de GLP.

