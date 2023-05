No choque de Nápoles, Clochard ataca um policial de trânsito com uma barra, e o agente atira sete vezes nele.

Momentos de medo antes Catedral Nápoles. Um morador de rua de ascendência africana foi atingido na cabeça por um pé de cabra agente municipal Foi ele quem o chamou para se levantar do alpendre onde muitos clochards como ele pernoitavam há algum tempo. De acordo com a reconstituição fornecida, quando o imigrante tentou agredi-lo, o agente, no chão, disparou pelo menos sete tiros, ferindo a perna do homem. No local, vários transeuntes tentaram deter o migrante e depois prestaram os primeiros socorros ao policial ferido, que sangrava e estava com o rosto inchado devido ao golpe. A arma utilizada pelo estrangeiro foi uma barra de ferro, geralmente encontrada dentro de pilares.

Polícia estadual intervém para impedir tentativa de homicídio contra morador de rua que agrediu policial Os policiais levaram o agressor: um homem na multidão tentou chutá-lo e algumas mulheres aplaudiram sua intervenção.

Por causa de seus ferimentos, o agente municipal foi levado para Ospedale del Mare, enquanto Clochard foi levado para Vecchio Pellegrini. Não há perigo de vida. A sede da polícia de Nápoles informou isso.

Uma reconstrução do ataque contra o agente da unidade policial local TESM (Proteção de Emergências Sociais e Menores) vem do município de Nápoles, «Junto com os assistentes sociais da divisão de ruas, ele participou das atividades preparatórias regulares para a limpeza das galerias de acordo com o calendário de intervenções de limpeza, restauração e eliminação de resíduos organizadas pela ASIA e Napoli Servizi. Um jovem sem-teto, presumivelmente descendente de norte-africanos, chamado a se levantar para permitir a limpeza dos locais, resistiu e atingiu o tenente Salvatore Ruppolo, de 63 anos, no rosto com uma barra de ferro que ele havia escondido sob os cobertores. , foi ferido na cabeça e no olho esquerdo».

«O agente – informa a nota do município – disparou alguns tiros em legítima defesa, ferindo o agressor na perna e caindo ao chão em uma poça de sangue. Os operadores do local intervieram de imediato, inclusive um grande número de transeuntes tentou deter o migrante, que, apesar dos ferimentos, continuou agredindo o agente até a intervenção de militares e policiais.».

«Os dois feridos – continua o relatório do município – foram levados para o hospital; O agente foi encontrado com múltiplas fraturas em ambos os membros superiores, um olho inchado, vários pontos no crânio e foi examinado.».

O prefeito Manfredi e os conselheiros municipais de políticas jurídicas e sociais, Antonio de Jesus e Luca Trapanese, se dirigiram “ao tenente Salvatore Ruppolo, da Polícia Municipal, que sofreu ferimentos graves após o brutal ataque”. A estes sentimentos somam-se o apreço e o profundo reconhecimento pelo delicado e difícil trabalho realizado diariamente pelas mulheres e homens da Polícia Metropolitana, operadores da Divisão Strada, Napoli Servizi e reportagem na região da Ásia. “As condições de decoro e limpeza dependem da sua dignidade e vulnerabilidade em alguns locais com elevada concentração de cidadãos sem-abrigo”, acrescenta a nota.

“A administração municipal – explicou o vereador D’Isu – agiliza os procedimentos para testar a pistola de pulso elétrico, que vai dotar a polícia municipal de um instrumento mais eficaz para evitar o uso de armas de fogo, no trato de assuntos violentos e agressivos”. “Estou triste e preocupado com o ocorrido – disse o vereador de Trapani – estamos vivendo uma verdadeira emergência que enfrentamos com os meios disponíveis. Gerenciar a situação de rua é complexo porque requer diferentes tipos de intervenções: medidas nacionais para combater a pobreza são urgentes e depois o sistema de saúde para dar o suporte necessário Para ser colocado em uma posição. Quem acaba na rua perde sua identidade (amizades, bens pessoais, costumes, liberdade de movimento, relação com a cidade), então o capítulo de hoje é o resultado de anos de escravidão e o fracasso de pessoas fracas em assumir responsabilidades. Não há vítimas mentais, não há criminosos, mas apenas um. Compromisso: É essencial criar uma rede que forneça respostas personalizadas que não podem ser resolvidas em uma cama em um abrigo Em toda a cidade, estamos montando microestruturas, pequenas comunidades capazes de acolher pessoas com seus problemas peculiares, muitas vezes com doenças mentais e vícios. É nisso que estamos trabalhando, com unidades de rua espalhadas pela região, coordenadas por uma central de operações e agregando um psiquiatra à equipe.”

