Foi sem dúvida o protagonista de uma das grandes novelas do mercado de transferências de verão envolvendo o Inter. Na noite de terça-feira, o jovem goleiro Anatoly Trubin Ele vai disputar o jogo entre os nerazzurri e o Benfica, no San Siro, mas vai jogar contra o que era o seu time. O ex-jogador do Shakhtar Donetsk é agora o número um de Aguirre, mas nos últimos meses sua transferência para o time italiano do Inter parecia um negócio fechado. O jornal português A Bola recupera uma história separada envolvendo Trubin: Ao saber que Andre Onana deixaria o Inter pelo Manchester United, os dirigentes nerazzurri focaram em Trubin, garantindo inicialmente um contrato válido apenas a partir de janeiro, assinando com bônus. O Shakhtar contratará o jogador gratuitamente em junho de 2024, data em que seu contrato expira. Porém, o clube ucraniano descobriu a negociação e colocou o jogador contra a parede naquele momento: sem renovar, ele sairia no verão ou ficaria no banco a temporada inteira.

Diante da indecisão do Shakhtar, o Inter mudou de estratégia: garantiu a contratação imediata de Trubin e abriu a carteira. Mas nessa altura o Benfica entrou em cena e os portugueses tropeçaram ao não conseguirem ultrapassar os 10, 12 milhões de euros do Viale della Liberacio, segundo A Bola. Apesar da pressão do Leste exigindo o Baranense e novas respostas para Bento Krebski, a questão das finanças sempre pesou, pois o clube já tinha investido 25 milhões de euros na Koko (a maior compra da história do futebol português) naquela época, pagando outros 20 milhões de euros para a transferência. Artur Cabral no lugar Gonçalo Ramos Mudou-se para o PSG. Mas houve um fator que fez a diferença: O Inter queria gastar 12 milhões de euros em jogadores 100%, Sem dar percentagens ao Shaktar sobre direitos económicos ou ganhos de capital. Foi o ponto decisivo para o Benfica, com os nerazzurri a vencerem a concorrência ao colocarem em cima da mesa 40% do potencial de revenda para serem reatribuídos ao clube a que pertencem. Também contribuíram a recente aproximação entre os dois clubes após a transferência de David Nerez e o apoio prestado pela Fundação Benfica ao povo ucraniano imediatamente após a invasão russa.

