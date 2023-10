Acidente após colisão frontal com um campista

Assine com o Google

Acidente FerrariDuas mortes Sardenha: São marido e mulher, suíços, de 67 e 63 anos, que morreram esta manhã em um acidente de viação na estrada estadual 195, em San Giovanni Suergiu, Sulcis. A dupla, que participava de um rali de carros esportivos no sul da Sardenha, viajava em uma Ferrari que colidiu com um carro durante uma ultrapassagem, segundo uma reconstrução feita pelos Carabinieri e pela polícia local. Gerente Com alguns turistas a bordo.

O impacto fez com que o carro da Ferrari saísse da estrada e pegasse fogo. Duas pessoas morreram queimadas.

Mortes na Ferrari, o que aconteceu

Um Lamborghini que seguia a Ferrari com dois franceses colidiu e saiu da estrada. Os ocupantes deste último carro e os campistas não ficaram gravemente feridos. Os dois desportivos participaram no rali que começou esta manhã em Teulata e terminará em Olbia dentro de alguns dias. Hoje foi planejada uma parada em Masua.

Vários carros, como Ferraris e Lamborghinis, partem de Forte Village como parte da Sardinia Supercar Experience. O destino final do dia era Morse, mas a direção naquele horário era Porto Flávia. No caminho, num trecho da 195 em San Giovanni Surgiu, um terrível confronto frontal entre um campista suíço e uma Ferrari – durante a ultrapassagem – levantou voo e depois pegou fogo. Um casal suíço que viajava no veículo morreu queimado. O marido tem 67 anos e a esposa 63. Hoje tinham planeado um almoço em Masua e foi alugado um carro de luxo para assistir ao evento.

