“Eu estou te implorando, não me machuque.” A garota identificou os estupradores. DNA confirma

“Foi ele quem me estuprou”, diz ela sem hesitação. Uma menina de treze anos também identificou o segundo jovem egípcio que a estuprou no banheiro de terror no último dia 30 de janeiro, na Villa Bellini, um dos marcos da cidade, Catânia, ainda em estado de choque. Ontem à tarde foi chamado ao quartel para o último interrogatório antes do julgamento para confirmar a detenção de sete reclusos com idades entre os 15 e os 19 anos. Um copo a separava do suspeito. Ela podia vê-lo, mas não havia outro jeito. Ela foi clara e cooperativa desde o início da investigação. Sem hesitação, mesmo em uma idade muito jovem. Determinado a ter justiça, mas maduro demais para não ceder ao impulso da vingança sumária. Ele provou isso mencionando apenas três dos sete presos. Eles são os únicos que se lembram de seu rosto. Não há sugestões ou hipóteses sobre outros suspeitos que ele não tenha visto pessoalmente. “Não quero culpar os inocentes”, diz ele.

Namorado da vítima de estupro de Catania: “Ela implorou que a deixassem ir, eu não pude fazer nada para salvá-la”

Não só o reconhecimento da vítima, mas também o apoio da ciência para apoiar a reconstrução da estrutura situacional por parte da Procuradoria Distrital de Catânia e da Procuradoria de Menores. O perfil genético do suspeito era consistente com vestígios biológicos retirados das roupas da menina. Num deslize em particular, Messina Ris Carabinieri isolou vestígios de saliva, sangue e sémen no momento da gravação. A acusação fala na “coincidência” do perfil genético: confirma a sua participação em abusos sexuais e evidencia a credibilidade da história da vítima que o reconheceu durante o conflito americano.

Os cinco adultos detidos esta manhã serão levados ao Palácio da Justiça de Catânia para confirmar as suas detenções. Carlo Umberto Canella terá primeiro uma audiência de fiança perante um juiz para audiências preliminares. Todos foram acusados ​​de violência sexual agravada por gangues. A menina foi abordada inicialmente no parque municipal, cercada e finalmente arrastada até o banheiro. Ele tentou se libertar com todas as forças de seu corpo. “Estou implorando, implorando, não me machuque, me deixe ir…” ele gritou. “Duas pessoas me agarraram e outras agarraram meu namorado. Eles nos levaram para o banheiro da villa. Foi um pesadelo”, disse ela. Enquanto a violavam, os outros jovens da matilha olhavam para o namorado de dezassete anos que fornecia informações úteis sobre a identidade dos egípcios. “Não me abalaram, me ameaçaram, foi um pesadelo. Foi terrível que nada pudesse ser feito para salvá-la”, explicou entre lágrimas aos Carabinieri da unidade de investigação do comando provincial.

Atividades

Quando se sentiram satisfeitos, afrouxaram o aperto. O casal de noivos fugiu. Via Etna, na rua principal de Catania, dominada pela Villa Bellini, um menino de treze anos caiu no asfalto. Ela foi resgatada por alguns transeuntes e transferida para o Hospital Cannizzaro, onde os médicos descobriram a violência que ela havia sofrido. A promotora interina Agata Santonocito, o deputado Sebastiano Ardeta e a deputada Anna Trincillo verificaram as prisões e pediram a prisão preventiva dos quatro suspeitos na prisão e a prisão domiciliar do quinto. No julgamento, ele cooperou na identificação da suposta “gangue” de violência. Uma menina de treze anos de Catânia identificou os dois violadores, mas um dos dois menores (que se encontram sob custódia comunitária enquanto se aguarda a decisão do juiz) impediu-a de se libertar. A Procuradoria de Menores, dirigida por Carla Santocono, também abriu um processo.

Uma análise inicial dos celulares dos sete presos não revelou nenhum vídeo que imortalizasse a cena, mas a memória foi ampliada para excluir sua exclusão. Os movimentos do dia da violação ainda estão a ser reconstruídos para confirmar que os sete egípcios não tinham um plano, mas que se tratou de um surto prematuro e horrível de violência. O caso despertou raiva e solidariedade em Catânia, onde Sant'Agata, a padroeira da cidade, foi celebrada nos últimos dias: “Amor não significa sofrer violência”, disse o Arcebispo Metropolitano Luigi Renna num discurso. Na catedral.

© Todos os direitos reservados

Leia o artigo completo

manhã