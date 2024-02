Peugeot inicia 2024 no topo do mercado automóvel português

Líder do mercado automóvel português, três anos consecutivos Peugeot Começou 2024 com a mesma ambição e terminou janeiro como líder do mercado total (VP+VCL) e do mercado de veículos de passageiros (dados ACAP).

Boas notícias de Portugal para a Peugeot

Com 2.491 matrículas, a Peugeot foi a marca mais vendida no mercado total de automóveis de passageiros e comerciais ligeiros, um aumento de 31,9 por cento face ao mesmo mês de 2023, superando o crescimento do mercado (+7,6 por cento). Desta forma, aumentou a sua quota de mercado para 13,8 por cento, em comparação com 11,2 por cento há um ano.

Refletindo a excelente recepção dos seus modelos mais recentes, a Peugeot ultrapassou a concorrência no mercado de automóveis de passageiros. 2.086 veículos e a sua quota de mercado subiu para 13,3 por cento, num mercado que cresceu apenas 7,5 por cento, registando um crescimento de 56,5 por cento. 2023).

no mercado Veículos comerciais leves, a Peugeot vendeu 405 unidades e terminou o primeiro mês do ano com uma quota de 17,1 por cento. Com a eletrificação na vanguarda, a empresa francesa prova a sua posição como marca de referência entre os fabricantes em geral, com uma gama totalmente eletrificada em constante crescimento, novas máquinas elétricas e ataques em todos os segmentos de mercado.

Assim, a Peugeot é a primeira marca comum no ranking de vendas totais (VP+VCL) do mercado LEV (BEV+PHEV), registando 397 unidades, 28 por cento acima do mesmo mês de 2023 e 8,1. % O mesmo se aplica ao mercado de LEV de passageiros, com 341 veículos (+32 por cento em comparação com o ano anterior), garantindo uma quota de 7,3 por cento.

A Peugeot tem assistido a uma aceleração no mercado de veículos híbridos, posicionando-se também como marca pública líder de mercado neste aspecto. Os 236 registos representam um aumento significativo de 119 por cento em comparação com os volumes de janeiro de 2023, mais do que triplicando o crescimento deste segmento de mercado. A casa do leão começa o ano garantindo uma participação de 11 por cento.

No mercado BEV, a Peugeot vendeu 161 veículos (VP+VCL), ocupando o primeiro lugar entre as marcas genéricas. Um terço deste volume (56 unidades) é constituído por carrinhas 100% eléctricas, pertencentes a uma gama que goza de excelente reputação entre empresas e profissionais. Este desempenho conferiu à marca a liderança neste segmento de mercado, com uma quota significativa de cerca de 24 por cento. Em termos de modelos individuais, mantém o título de carro mais vendido em Portugal com 1.001 unidades vendidas em Janeiro de 2008.