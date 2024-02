“Eles nos deixaram em paz, recusaram a prisão domiciliar na Itália ou na embaixada. Minha filha ficará na prisão por muito tempo”.

“Tornou-se muito pior do que esperávamos e não vimos nenhuma ação para aliviar a condição da minha filha. Ficamos sozinhos. Perguntamos duas coisas, Em prisão domiciliar na Itália Ou alternativamente Na Embaixada na Hungria E Ambos nos foram negados . Espero que minha filha fique na prisão por muito tempo e que a vejamos acorrentada durante o julgamento. Ele diz Roberto Salles O pai de um antifascista de 39 anos preso na Hungria deixou o Ministério da Justiça após uma reunião com os ministros dos Negócios Estrangeiros e da Justiça. Antonio Tajani e Carlo Nordio.

Challis então expande sua visão para outros casos como o de Ilaria. “Eles dizem que estão lá 2.500 italianos neste cenário Ações prioritárias não podem ser tomadas contra ninguém. Mas se deixarmos todos aí, seremos um Estado que protege os seus cidadãos?”. “É um absurdo – continua – que este tipo de situação ocorra na pele dos cidadãos italianos sem pessoas que possam fazer algo e protestar para o fazer. Lembremo-nos disso Minha filha foi torturada sem papel higiênico e sabonete , e nem uma única nota de protesto saiu do nosso Ministério das Relações Exteriores. Sinto que há uma desconexão total no funcionamento do governo, não vejo fluidez de informações, o que prejudica pessoas como minha filha.

À voz do advogado junta-se a voz do pai. “Ambos os ministérios acreditam que o Ministério Público não pode seguir o caminho da prisão domiciliária em Itália”, afirma o advogado Eugenio Losco, advogado de Ilaria Salis. “Não haverá intervenções diplomáticas porque – segundo o ministério – O Judiciário é independente . Esperamos que este seja o caso também na Hungria”, afirma, e sublinha “ Parece-me que foi descartada a possibilidade de prisão domiciliária na embaixada ».

Resposta de Tajani e Nordeo

Os Ministros Tajani e Nordeau descreveram o encontro numa nota conjunta: “Os princípios da soberania sob a jurisdição de um Estado impedem a interferência na condução da investigação e a mudança do estatuto de liberdade do suspeito – sublinharam -. razões factuais para fazê-lo. Não é possível solicitar alteração da medida cautelar na Embaixada da Itália. Em particular, o Ministro da Justiça observou que a correspondência entre o Ministério italiano e um órgão judicial estrangeiro seria irregular e inaceitável. O Ministro Tajani insistiu Ações já tomadas pelo Primeiro-Ministro com o Presidente Orbán e duas vezes pessoalmente com o Ministro dos Negócios Estrangeiros húngaro, bem como na Fornesina, na terça-feira, 30 de Janeiro, a convite formal do Encarregado de Negócios húngaro”.