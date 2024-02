Espanha, outro jogador investigado por desejo sexual: o português William Carvalho

O Real Betis e o jogador da selecção portuguesa William Carvalho vão testemunhar esta terça-feira, dia 6, pelas 09h30, no 9º Tribunal Académico de Sevilha, por ser acusado de agressão sexual.

Os factos revelados pelo OK Diário, segundo a denúncia, aconteceram no verão passado, em agosto, quando a vítima, residente em Ibiza, visitou a capital andaluza a convite do jogador de futebol.

Depois de jantar em um restaurante e ir a uma boate, A mulher diz que acordou em seu quarto de hotel com sinais de violência no corpo Embora ela se lembre de estar lá, ela não se lembra exatamente do que aconteceu Ele segurou seu pescoço de William Carvalho disse que ela foi obrigada a fazer sexo oral nele e que ele ficou em cima dela na cama.

A declaração do português está sujeita a investigação e não está descartada alguma forma de medida preventiva contra ele, como uma medida grave como a retirada do passaporte ou a detenção para que não possa sair de Espanha. Dani Alves continua viva.