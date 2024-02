Na Sardenha, uma sondagem falsa deslocou as eleições regionais para a esquerda

Enquete falsa visando Renato Soru. A campanha eleitoral para as eleições regionais está em pleno andamento na Sardenha e os partidos concorrentes utilizam todos os meios para obter alguns votos. Não há limites para a luta, nem mesmo golpes baixos. Foi usada uma pesquisa recente, cronologicamente falsa, que deu a Alessandra Tode 45% e Sore 10%. Mas vamos bem. A sondagem da semana passada sobre os candidatos ao governo da Sardenha foi realizada entre 22 e 29 de janeiro, com uma margem de erro de 2,9% numa amostra de 1.000 entrevistas. A pesquisa relatou três itens: quão conhecidos são os candidatos, intenções de votar em um candidato presidencial e intenções de votar em listas. Entre os nomes concorrentes, Soru é “conhecido” com 98%, seguido por Paolo Druze com 92% e Alessandra Tote com 86%. Grillina é o último dos três, com 30,8% das intenções de voto, segundo para Sor com 31,9% e primeiro para o prefeito de Cagliari Druso com 34,8%. Em termos de votação em listas, a situação inverteu-se com Hoje 40,2%, Drusos 37,5% e Soru 20,2%.

Mas então algo estranho acontece. Depois da meia-noite de sábado, outra pesquisa começou a circular com as palavras Verdadeiro no cartão, mas apresentava percentuais completamente diferentes. Enquanto isso, a amostra vai de 1.000 a 1.700 pessoas e a margem de erro é estimada em cerca de 4% em vez de 2,9%. A consciência de Choru cai 11 pontos percentuais, a consciência de Droozu está em 87% e a consciência de hoje está em 80%. As intenções de voto são de 45% para os candidatos Pd e M5S, 43% para Truzzu e 10% para Soru. Um bom salto de quase 22 pontos percentuais para Renato Soru. Um declínio semelhante é observado nas intenções de voto listadas, com Choru de 20,2% para 8%, Drusos de 37,5% para 44% e Hoje de 40,2% para 46%.

O fato é que a mãozinha que modificou os resultados esqueceu de retirar os metadados que poderiam rastrear o autor. Seria o Reset Unica, um sindicato estudantil de circulação de centro-esquerda. As pesquisas estão marcadas para 25 de fevereiro e tudo indica que veremos algumas boas até o fim.