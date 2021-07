Roma se prepara para uma largada em sprint. Mickey: “Mou vê apenas três pontos”

Confiança nos armênios pelo plano do técnico

A Roma recém-nascida tem um plano claro: começar forte, vencer o máximo possível, fazer com que a equipa recupere a ambição que perdeu nos últimos anos. Para ilustrar bem, durante o Manchester United, um jogador que não teve uma relação estúpida com Mourinho, mas que compreendeu como era o treinador português: é pegar ou largar. E Mkhitaryan assumiu. “Mourinho é um treinador, tem muitas ambições e sempre quer ter sucesso – O atacante armênio Sky diz -. Ele não liga para nada, o importante é vencer, não importa se você joga bem ou mal, o importante são apenas três pontos. Todos sabem que ele ganhou quase tudo e esperamos ganhar algo até com a Roma, porque ele é um treinador que pode dar muito“.

Continuar: “Não quero falar do passado. Ele e eu conversamos sobre isso juntos. Vamos começar de novo. Eu o conheço bem, sei o que ele está pedindo aos jogadores, deixei tudo claro. Temos que trabalhar muito e espero que possamos chegar à Liga dos Campeões“Porém, para o fazer, os portugueses têm de trazer para o mercado os ‘presentes’ que pediram. O jogo Gazette Dello.