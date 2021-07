Análise de paisagismo: “Por que a ameaça da jihad é certa”

Está cada vez mais nas cadeiras transversais na Itália Terrorismo. Dos alertas da Embaixada dos Estados Unidos em Roma, para Ameaças Contra o Ministro das Relações Exteriores Luigi de Mio E despejos por motivos de segurança (em 2021 são apenas 37) Estrangeiros foram removidos do Ministério do Interior) A situação em nosso país suscita algumas preocupações, de olho no capítulo da imigração que volta a ganhar força com o verão. Na verdade, de acordo com dados privilegiados, países com alto risco de terrorismo foram descarregados.

Encontro em Roma em 28 de junho

A escolha do local do encontro de Roma não foi por acaso Aliança Anti-ISIS. Em 28 de junho, 93 chanceleres da coalizão antiterrorismo se reuniram na capital italiana para conhecer a situação. A presença do anfitrião Luigi de Mayo e do Secretário de Estado dos EUA, Anthony Blingen, foi significativa. Agora é‘Itália Frente avançada Lotta Em Jihad“O primeiro objetivo era curar terroristas no Oriente Médio”, disse ele IlGiornale.it Uma frente diplomática na multidão – agora os islâmicos mudaram seus centros de poder para a África, especialmente o Sahel ”.

Além das margens do Mediterrâneo. O fato é que o ISIS tem estado quieto na Europa nos últimos meses Nada mais que uma promessa. A frente jihadista está sendo reorganizada e esperando o momento certo para atacar. Representantes de países como Burkina Faso e Moçambique, não membros da Aliança Antiterrorista, compareceram a Roma em 28 de junho: “ Com o apoio dos Estados Unidos e de muitos aliados – Luigi de Mayo se anuncia – Proponho estabelecer um grupo de trabalho dedicado à África que possa identificar e prevenir ameaças terroristas relacionadas ao Dash no continente. ”. O Ameaça terrorista Portanto, é muito mais perto da Itália do que você pensa.

Ameaças para a Itália

O caminho da sabedoria nunca é suficiente, enquanto enfrentarmos os perigos dos ataques terroristas e seguirmos um certo equilíbrio. Isso significa que certos sinais não devem ser superestimados, mas subestimados. Por enquanto, a única coisa que se tem certeza no que diz respeito à Itália Ameaças ao Ministro das Relações Exteriores Luigi de Mayo do ISIS Depois do último dia 28 de junho, ele presidiu uma reunião ministerial da Coalizão Global Anti-Dash em Roma. ISIS Weekly Magazine Al Naba Na verdade, nos próximos dias, ele lançou um Item Eles colocaram em palavras claras Alarme Território italiano.

“ Ele pasta – Artigo de leitura – Os mais pesados ​​e importantes na agenda das Cruzadas em Roma foram a África e a região do Sahel. O ministro italiano das Relações Exteriores reconheceu que lutar contra o Estado Islâmico no Iraque e na Síria não é suficiente, mas precisamos olhar para outras áreas onde isso existe. “Nas colunas lemos:” Não há dúvida sobre o medo de Roma É justificado, pois ainda é Lista Importante Metas De Mujahideen “Então, novamente, sobre o capital, uma ameaça direta:” Vamos entrar nisso sem fazer falsas promessas ”.

“Cuidado com os pousos fantasmas”

O último ataque terrorista perto de nossa casa ocorreu em 29 de outubro de 2020 na Igreja de Notre Dame em Nice, França. Ofensor de gestos, tunisino Brahim Ausoui, Desembarcou em Lampedusa no verão passado. Depois de passar o isolamento no navio Rapsódia, ele foi transferido para Barry. Mais tarde, com um documento de viagem, ele voltou para a Sicília e, em vez de voltar para casa de lá, decapitou três pessoas dentro da igreja. À luz das ameaças enviadas à Itália nos últimos dias, o precedente do ano passado cria um alarme que não pode ser subestimado. Os desembarques massivos registrados no início deste ano, especialmente por tunisianos, levantam um sério temor. O perigo do terrorismo É acompanhado por imigrantes.

Para confirmar isso, um IlGiornale.it Analista do IAI (International Affairs Institute) Marco Venturi: “O risco de atentados terroristas na Itália – relata analistas – é real, mas não está diretamente ligado a desembarques irregulares”. Venturi explica que não há ligações diretas entre os dois eventos, exceto por dois eventos que já se intensificaram ou se intensificaram desde que chegaram à Itália. “Potencial – Ele explica – Riscos ‘Aterrissagens fantasmaComposto por barcos menores em comparação com desembarques em massa. Isto também se deve ao fato de que todos os visitantes dos pontos de acesso da Itália são submetidos a extensas verificações de segurança com a assistência da Guarda Costeira e de Fronteiras e da Europol.

Itália em cadeiras transversais?

Em comparação com os anos anteriores, desta vez as ameaças são mais diretas e óbvias: “A ideia de Bernardo Venturi – que a Itália nunca saiu das ameaças do ISIS, mas acrescentou um forte foco durante a semana da reunião de gabinete. O anti-Dash coalizão em Roma “. O aviso é muito alto. E os dados do Ministério do Interior mostram um aumento nos desembarques de países com alto risco de terrorismo. 4.470 pessoas vieram da Tunísia desde 1º de janeiro até agora. Tunisinos, a maioria dos quais com desembarques autônomos em Lampedusa. É bom lembrar que a Tunísia é o país com a maior taxa Lutadores estrangeiros, De combatentes estrangeiros que se juntam ao ISIS.

Olhos no Egito também. Em comparação com os anos anteriores, o número de cidadãos egípcios de janeiro até hoje é de exatamente 2.127. Até aqui Existência jihadista Embora as ações do governo do Cairo visem alvejar células terroristas, elas são bem ramificadas. Suspeita-se que alguns personagens perigosos podem ter se infiltrado nos barcos. Bangladesh está entre a Tunísia e o Egito na lista de países onde apareceram imigrantes para a Itália. Quase 4.000 bengalis desembarcaram desde o início deste ano. A incidência de terrorismo neste país asiático tem aumentado há muitos anos, como evidenciado pelo ataque de 2016 em Daca, que ceifou a vida de dez italianos. Portanto, o foco deve ser maximizado. Principalmente antes de pousos descontrolados.