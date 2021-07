A notícia também é esperada de Cristiano Ronaldo, que é aguardado em Turim na segunda-feira. O craque português precisa de comunicar as suas intenções ao clube

A Juventus está na vanguarda do mercado de transferências de verão. Locatelle para o meio-campo sempre foi a paixão da Juventus pela Juventus e ele quer substituir o brasileiro Arthur, que se recupera de uma cirurgia.

Porém, antes de fazer a compra, é preciso estreitar o time: o primeiro suspeito a deixar o Continosa foi o Demiral turco, que deve ir parar em Atlanta. Sacuolo pede 40 milhões pela Locatelle, mas pode se contentar com 35, enquanto a Juve foca na dívida com direito a resgate. O clube também deve resolver a questão de CHIELLINI, o novo campeão europeu que está atualmente desempregado, já que o zagueiro está dispensado e aguarda um pedido de renovação.

A notícia também é esperada de Cristiano Ronaldo, que é aguardado em Turim na segunda-feira. O Ás de Portugal deve comunicar os seus objetivos ao clube, ou seja, a permanência na Juventus até ao final do contrato (no prazo de um ano) ou a transferência para o PSG para resolver o problema do MBAPPE.

Nemanja Maximovic é um dos nomes quentes de José Mourinho na Roma. Segundo Marga, o médio do Getafe está na cabeça do treinador português. O seu cartão vale cerca de 15 milhões, mas o Benfica também é um jogador sérvio. O Alcorão Pandey ficará em Gênova por pelo menos mais uma temporada. O herói do atacante da Macedônia do Campeonato Europeu dissipou dúvidas e disse que quer acabar com sua vida na cidade das luzes. Pandey, que já se despediu da seleção nacional, será o protagonista da Série A com a camisa do clube Roseplay. Neste ponto, a assinatura por si só não é suficiente. Eusebio de Francesco quer colocar as mãos no meio-campista da Fiorentina, Alfred Duncan. O jogador foi emprestado ao Cagliari em janeiro a pedido do técnico Abruzzo, que mais tarde foi demitido. Agora, de Francesco quer levá-lo para Verona. Napoli avalia o plano da Inter Miami de tentar Mertens: para que a Bélgica possa entrar na MLS e jogar com Gonzalo Higuaín. Giundoli tenta eliminar Adam Onas, que está interessado em Veneza e Turim. O Marselha também estará no meia. O técnico do Manchester United, Ole Gunner, renovou o Soulscare ‘Noruega’ com os Red Devils, que vão deixar o banco até 2024, com opção para a próxima temporada. O anúncio foi feito pela mídia inglesa nas redes sociais. De um inglês para outro: o Liverpool protegeu Mohamed Salah, com quem chegou a um acordo para estender seu contrato até 2023. Mario Lemina é o novo jogador de Nice. O ex-meio-campista da Juventus chegou a um acordo para mudar para a Ligue 1 depois de encerrar a aventura em Southampton.