Luigi Samel ganha prata no Sabre: Szilagyi- Corriere.it ganha

Ouro para o húngaro Aaron Chilaki. Terceiro consecutivo para ele, depois de Londres e Rio

Adora cozinhar e prepara qualquer prato no estilo “Juliano”. Luigi “Gigi” Samel, sabre, Para Jogos de Tóquio Falha ao chegar às finais Húngaro Aaron Chilaki, Mas depois de 9 anos de Diego Occupy em Londres, ele atingiu uma prata brilhante e um tanto sensacional. Após a volta do mestre da pena coreana, ele terminou em pelo menos segundo lugar e, em 2012, Samel tentou uma conspiração contra os que já eram olímpicos: Chilaki teria sido um couro cabeludo clássico para o menino de Fogia, conquistando o bronze com o time do Jogos de Londres desenhados por Magier.

Amanhã, domingo, 25 de julho, Gigi tem 34 anos. O bolo não será dourado – Recorde de Aldo Montano em 2004, Está em uma função de reserva aqui e em um estado de alegria, portanto, não duplicado – mas é bom. Cortar para um pedaço para o nosso muito antecipado Luca Curatoli, que vai comemorar seu 27º dia em um único dia. O napolitano, infelizmente, teve que perder medalhas no primeiro ataque. Nesse caso, este dia glorioso, caracterizado pelo declínio, já faz dezesseis anos, com muitos favoritos: Satmari (húngaro), Gu (coreano), Apti (francês), Homer (americano), mas Luka Curatoli, terceiro colocado, zombou do romeno Theodosio 10-3. No entanto, Samel também arriscou deixar penas contra o zoológico chinês (8-10 para repetir), mas se livrou das sombras porque “sou tecnicamente o melhor”. Até os dois escorregões perigosos que atingiram seu tornozelo esquerdo o preocupavam: “Não tenho tempo para pensar em certas coisas no esporte: eles podem atirar em mim em dias como este, eu não me importo”.

Samel afogou o pobre iraniano Rahbari como um trem em execução (Ma sile nam marcou um imparável 8-0) e se rendeu ao Derby nas quartas de final com Enrico Per, que por sua vez se saiu muito bem e se curvou para 15-10. A Itália tem sorte de ter a confiança de um semifinalista, mas não é agradável para nós – um comentário quente aqui -. Venha para as Olimpíadas, você terá que pedir uma chance a um conterrâneo. O Enrico (era um verdadeiro amigo e um calor fantástico que recordou por todos) arremessou muito bem, que por sua vez merece ser alvo de medalhas. READ Concerto do Dia de Maio, Fedes John ataca a liga no DDL. "Roy queria me censurar"

No palco, no entanto, ele terminou com uma reviravolta emocionante contra o coreano Kim, que segurou a partida (12-6) e perdeu com uma derrota por 9-0, o que foi uma raridade na ceia. Gigi comoveu-se: “Esperava algo importante de mim”. Ele está esperando por ela desde Londres 2012, Quando ele entrou no evento por equipe sem puxar o individual e foi decisivo na conquista da medalha de bronze sobre os russos. Como aquele dia sob a ponte já passou, nem sempre estará claro. O que mudou desde nove anos atrás? À medida que envelheço, começo a ter uma barba branca e alguns cabelos desaparecem. Antes eu era jovem, eu ia dançar, depois me mudei para a cidade também, e agora moro em Bolonha, onde minha professora é Andrea Terencio. Mas ele também conseguiu isso em BolonhaE a namorada dele, Campeão ucraniano de ceia Olga Carlon. Amor por Olga – diz Samel – a partir da minha mudança: uma coisa é amar, e outra é poder mantê-la ao seu lado e entender, por exemplo, sua ética de trabalho. Hoje não a vejo como amante, mas como atleta: embora sempre tenha conquistado quatro medalhas olímpicas, sempre quer ganhar, uma delas é o ouro, seis títulos mundiais e oito europeus. É incrível como ele se preocupa em nunca desistir. Ele sempre faz isso com um sorriso no rosto.

Às vezes, eles treinam juntos. Em perigo de reconciliação familiar: Muitas vezes brigamos: Ela nunca sente falta de nós, e se eu não prestar a devida atenção, ela me bate nos ataques que fazemos. Olga provavelmente vai perdoá-lo de Tóquio quando ela morrer. Se o navio masculino se dirigia para a glória, o dia da espada feminina era marcado por uma oportunidade inacabada e perdida. Vamos começar com as notas felizes, são as notas de Federica Isola. “Deb”, de 21 anos em cinco círculos, chegou muito perto da órbita das medalhas. Uma etapa nas semifinais quase o deteve: primeiro 7-4 e depois 8-6 contra o chinês Sun Yiwen, futuro atleta olímpico e já terceiro nos Jogos de 2016, derrotado por Fyamingo em um desafio de avançar para as semifinais. Mas, na melhor das hipóteses, nosso meio milênio parou e experimentou uma pitada de inexperiência: os chineses a forçaram a igualar (10-10) no final das últimas 3 e zombaram dela na prorrogação “arrebatou-os” do empate da Federica ( tradução: ela teria vencido após um minuto extra)). “Perdendo tantas queimaduras – o azul confirmou – já estava pensando no ataque final: jogo chinês, parei e me toquei”. Além disso, a memória de uma viagem importante permanece (a barreira tunisiana Pespas e outro Lin chinês, brincando: “Eu me diverti tanto, tive a ideia de que poderia jogar”) e a sensação de um futuro brilhante inclui o aluno da a Escola da Espada de Versalhes: Encontrará. READ Vírus Corona, últimas notícias da Itália e do mundo em Kovit-Courier.it

Os outros dois blues, Mara Navarrea e Rosella Fyomingo, em vez disso tropeçaram na muito longa e loira estoniana Katrina Lees, que se tornou o monstro do estágio final. No início, ele “cozinhou” o campeão mundial Mara em 2018, mas desta vez não conseguiu encontrar uma maneira de atacar seu rival (imediatamente 1-6 e ataque direto), e então pagou um cheque de pagamento épico ao vice-campeão olímpico. Aqui, aqui Rosella, de repente, não estava à altura da situação em uma Olimpíada, que não era apenas com algumas baforadas extras, mas também com flamingos do verdadeiro Fyomingo (por exemplo, patas para a parte 10-5, que quebrou a competição Polónia Jarreka), devolvendo-nos o atletismo que todos sempre quiseram ver. O futuro medalhista de bronze Lehis (edição: ouro para Suu Kyi, prata para Bobas romenas) levou-a com um golpe (7-1, 11-3) e fez o espadachim amante das redes sociais se arrepender. Rosella começou por chegar à frente da primeira e mais difícil partida contra a ex-Assouri Natalie Moilhausen (que filma para o Brasil desde 2016 e se tornou a campeã mundial: a ex-vice-campeã olímpica teve que matar o campeão mundial, o que explica a dificuldade do desafio e o quão bem eles se conhecem como ex-camaradas ((se não), então ele derrotou a Xerox. Sim, não esperamos um resultado tão claro e terrível: “Você sempre manteve bem o seu tamanho e mudou o ataque de várias maneiras. Eu queria equilibrar o ataque até o fim, mas já estava na metade. ” O ex-medalhista de prata há cinco anos esconde um objetivo de sonho que pode admitir: “Teria ficado satisfeito com o bronze se começasse aí”.

