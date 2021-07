Série B: Amistoso de Portugal Pereira com Pro Chesto para a defesa do Monza completa a aposentadoria de Ronson A sexta nova contratação no verão vermelho e branco para a equipe de Giovanni Stropa é Pedro Pereira. Amizade no sábado a portas fechadas com Pro Cesto em Ronson antes de retornar a Bryanza

Um defensor do Monza. Esta é a sexta nova contratação do verão tinto e branco para a equipa do lateral-direito Pedro Pereira, Giovanni Stropa. Nasceu em Portugal em 1998, vem do Benfica numa base anual temporária com o dever de resgate desde que cumpridas determinadas condições. Em Bryanza encontra o treinador, com quem jogou na Serie A. Croton 35 (88 no Samptoria e no Génova), e o companheiro de selecção Sub-21 Danny Motta.

Enquanto isso, Monza chegou ao final do retiro de Ronzone no Val di Noon. Treino de sábado de manhã e amistoso contra o Pro Cesto às 15h, a portas fechadas.

Futebol AC Monza Série B Ponto Pedro

