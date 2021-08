Paulo Xavier, 59, é senador da liga. Condolências a Salvini e Jaya

O senador da liga morreu aos 59 anos Palo Xavier. De Veneto Belluno, Nasceu em Ponte nos alpes E elevado Puos de Albaco, Foi internado no hospital Batova Para cirurgia cardíaca. Uma dor que abalou todas as empresas locais e seu partido. “Um homem honesto e sincero, um homem concreto e militante de Belluno, sempre disponível a todos, nada mal a ninguém, mesmo com seus inimigos, faça um bom caminho. Que o Senhor vos dê as boas-vindas ao céu”, disse o secretário federal do Norte League escreveu no Twitter. Matteo Salvini. Com ele, o Presidente da Liga juntou-se ao Senado Massimiliano Romeo: “Estamos surpresos – escreve ele em uma nota – por estarmos perdendo um amigo precioso e um jogador muito valioso da Liga do Norte. Luca Jaya Ele expressou profundas condolências: “Estávamos preocupados com sua saúde, mas hoje veio uma das notícias que você não quer ouvir. Uma pessoa boa se foi. Ele manteve uma boa educação e respeito pelos outros na vida. Procedeu com o coração .

Xavier Ele foi eleito senador em 2018 após uma longa turbulência “política” na região. Ele sempre trabalhou na empresa familiar Árvore, O Irmãos Xavian de Bombaim E em 2012 ocupou o cargo de presidente Federação Árvore Venito. Primeira experiencia na politica Vereador Puos, mas ele fazia parte da congregaçãoMountain Union EDenso De Bellunov.