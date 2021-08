Calciomercato, a oferta surpreendente de Paratici: troca por português!

Aí está o resultado final do campeão português, Fabio Paratici quer que ele esteja em uma troca incrível seguindo o Tottenham.

Mercado de Câmbio, Tottenham Fall: Emocionante câmbio para os portugueses

Fabio Paradigm leva a sério o que é o negócio do mercado de câmbios na Premier League, o talento português está à espreita Depois de muitos anos no clube atual, ele pode se despedir de vestir a camisa do clube de Londres.

Os portugueses, depois de estarem no centro de vários rumores do mercado, vão agora estar na visão do Tottenham. Fabio Paratici quer comprá-lo, em uma troca com Harry Kane, que tem muita vontade de deixar o Spurs.

Primeiro golo de Bernardo Silva Tottenham, os portugueses poderão trocar com Harry Kane entre Manchester City e Tottenham.

Mercado de Câmbio, Bernardo Silva e Kane Exchange: Oferta

São colegas Fichajes.net Leve em consideração o que é Negociações entre Tottenham e Manchester City para uma transferência envolvendo Kane e Bernardo Silva. O finalista do Euro 2020 quer a cidade, mas tem que lidar com as opções de Bernardo Silva.

O talento português vai certamente tornar-se um dos onze melhores tradutores de Nuno Espírito Santo, mas as suas opções serão muito contadas para decidir o que se passa com Khan.

Cardiola gosta muito de Harry Kane, mas o negócio não parece ter sido aberto. Por isso, Fabio Paratici tentou conter o movimento fazendo Uma verdadeira contraproposta: Bernardo Silva + dinheiro, Harry Kane. Uma ideia que o City estaria disposto a aceitar, mas com o desejo de talento do Manchester United.

Mercado, Bernardo Silva e Kane: o resultado final

O resultado final, em anexoO negócio de mercado entre Bernardo Silva e Kane, a troca entre City e Tottenham, parece ter chegado. Silva não tem planos de deixar Manchester.