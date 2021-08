Evangelismo com Símbolos da JMJ: De Angola à Polônia

O crucifixo e o ícone dos romanos calcedônicos estará na pátria de São João Paulo II, o criador da Jornada Mundial da Juventude, de 21 de agosto a 1 de setembro. Depois de uma longa caminhada no país africano, segundo os bispos “momento espiritual muito forte”. Mais de 600 jovens angolanos já se inscreveram para a JMJ 2023

Isabella Pyro – Cidade do Vaticano

Um momento de forte e intenso gospel, sobretudo ao comer “Jiuntungo ou Piripiri”, define duas deliciosas pimentas: Monsenhor Filomino Vieira Dias, Presidente da Conferência dos Bispos de Angola e São Tomé (Peito) Peregrinação para marcar o Dia Mundial da Juventude (JMJ) Realizado em Angola. De facto, de 8 de julho a 17 de agosto, o ícone Marion da Cruz da JMJ e Salus Populi Roménia passou pelas numerosas dioceses da África: 40 dias e 40 noites, emblemas que visitam o Arcebispo de Luanda e a Igreja. Regiões de Zumbe, Penguala, Huambo, Menong, Kyoto-Pik, Lupango, Viena e Coxido. O editor destaca um caminho que exige muito esforço, mesmo considerando estradas não pavimentadas ou acidentadas em vários locais.

O objeto de infecção redescoberto e a cruz

“Este é o momento tão esperado”, dificultado pela epidemia do Govt-19, que impediu a peregrinação de acontecer como originalmente planejado. “Com grande esforço – explica o editor – tentamos fazer os crentes entenderem que a cruz não pode ser tocada ou beijada”. Ao mesmo tempo, permitiu a todos “redescobrir o seu sentido, isto é, não o instrumento do sofrimento, mas o sinal da esperança e da nova vida”. “A cruz chegou a áreas muito isoladas devido à distância ou dificuldades de comunicação – diz Monsenhor Vieira Diaz – e foi um espetáculo maravilhoso de se ver”.

A confiança dos jovens foi fortalecida

Por sua vez, o Pe. Armando Pinho Alberto, diretor do Secretariado Nacional da Pastoral Juvenil do Oriente, disse a muitos jovens que olhar de perto os ícones da JMJ foi “um momento espiritual muito forte: eles se sentiram muito ligados. – Acrescenta padre – Desemprego ou falta de formação e oportunidades de trabalho para jovens que enfrentam esperança, otimismo, luta e enormes dificuldades sociais. “Mas, apesar disso, com a ajuda da“ graça de Deus ”, eles estão“ muito motivados e confiantes para ter sucesso na vida ”para“ transformar seu futuro ”. Isso desafia os jovens e fortalece sua fé para que eles não acreditem. “

Belmiro Sissenguvetti, presidente da Comissão de Juventude, Escutismo, Formação Profissional e Pastoral da Universidade, segue a mesma linha, sublinhando a “imensa alegria de ter o logo da JMJ na própria casa”. O evento lisboeta foi uma delícia pelo elevado número de remendos: até 31 de julho, de fato, mais de 600 angolanos já estavam inscritos para a JMJ 2023, o que atualmente coloca Angola no topo da delegação africana em número de delegados. Além disso, apesar da epidemia, Dom Chisenguetti insiste que “novos espaços para o evangelho” foram criados porque “as pessoas acreditam e acreditam que a Igreja continuará a ser uma máquina de mudança social e uma ferramenta de consciência, fé, educação. Correção de o homem como um todo. “

Gilberto Gillobes, coordenador dos Escoteiros Católicos em Angola, agradece também a definição da peregrinação dos símbolos da JMJ no país como “uma oportunidade única”, uma “renovação da esperança”. “Eu vi e ouvi um jovem católico vivo e forte.” Palavras que ressoam nessas palavras Padre Philip DinesO director do departamento nacional da Pastoral da Juventude da Conferência Episcopal Portuguesa, afirma: “Os jovens angolanos estiveram tão envolvidos que percebi como acolheram a cruz e o ícone de Marion: não só tiraram uma foto, mas eles se reuniram em oração.

Agora na Polônia e depois em Portugal e Espanha

Depois da peregrinação a Angola, os ícones da JMJ estarão na Polónia, terra de São João Paulo II, criador da Jornada Mundial da Juventude, de 21 de agosto a 1 de setembro. Posteriormente, a Crucificação e o Ícone mariano voltarão a Portugal e depois iniciarão a sua peregrinação à Espanha (5 de setembro a 29 de outubro), e em todas as dioceses da Louisiana, entre novembro de 2021 e julho de 2023.

Recorde-se que no dia 22 de novembro de 2020, por ocasião da Festa da Assunção da Bem-Aventurada Virgem Maria na Basílica do Vaticano, a única delegação portuguesa do Rei de Cristo foi presenteada com a cruz e o Ícone de Ferro. Além disso, no final da cerimônia, Pondicherry anunciou que, a partir de agora, a celebração diocesana da JMJ será alterada do Domingo de Ramos para o Domingo de Cristo. Transferido para a juventude São João Paulo II desde 1984. No final do Ano Jubilar da Redenção, A Cruz do Jubileu é agora conhecida como Cruz da JMJ e tem sido um dos símbolos de todas as edições internacionais desde então. Além disso, em 2003 O Papa Vojdina apresentou aos jovens uma cópia do emblema de Maria Salas Populi RomaniEle apóia a cruz em peregrinações ao redor do mundo.

No dia 16 de outubro de 2020, no 42º aniversário da eleição de João Paulo II ao trono papal, foi apresentado online o logotipo do Dia de Lisboa, criado por Beatrice Rock Antones, 24 anos, uma jovem designer portuguesa. A bandeira nacional, ou emblema verde, vermelho e amarelo, de acordo com o lema escolhido pelo Papa para o evento de 2023, descreve o zelo de Maria em visitar Isabel tendo como pano de fundo uma grande cruz: “Maria levantou-se e partiu rapidamente” ( Lc 1:39).

Prevista inicialmente para 2022, a JMJ de Lisboa foi adiada por um ano devido a uma infecção pelo vírus corona. O anúncio da sede portuguesa do evento, segundo a tradição, foi feito no final da edição anterior ou no dia 27 de janeiro de 2019 no Panamá.