Artista surrealista português Santiago Ribeiro expõe obras em exposição internacional no Museu de Arte Contemporânea Longfang

É um dos maiores e mais modernos museus de arte da China

Foto Centro de Intercâmbio Cultural Rota da Seda em Longfang, Província de Hebei, China.

Vídeo dentro do centro https://www.bilibili.com/video/BV1ZW4y1y731?share_source=copy_web&vd_source=994c39560bd342ce7ae2a1a0497ae4b2

Santiago Ribeiro participa com duas pinturas na Exposição Internacional, que se insere num evento promovido pela Associação Chinesa para a Promoção dos Intercâmbios Culturais Étnicos Mundiais, que apresenta mais de 200 obras de arte contemporâneas, incluindo pinturas e esculturas de muitos artistas modernos e contemporâneos artistas internacionais.

A exposição pode ser vista ao final de todo o evento, em que uma porcentagem da renda da venda é doada ao “Fundo de Caridade para a Educação” responsável pela exposição de arte.

A Associação Chinesa para a Promoção do Intercâmbio Cultural Étnico Mundial é organizada pelo Ministério da Cultura da República Popular da China.

Levar adiante o espírito de patriotismo, internacionalismo e humanitarismo, construir uma ponte para intercâmbios culturais entre chineses e países estrangeiros, promover a compreensão e a amizade entre os países e contribuir para a promoção das melhores culturas dos países do mundo.

Localização: Centro de Intercâmbio Cultural Rota da Seda, Longfang City, Província de Hebei, China, 50 quilômetros ao sul do centro de Pequim. Horário proposto para a reunião: meados de setembro de 2022.

Participantes:

Líderes relevantes da Cidade Longfang

Chefes Relevantes do Grupo ENN

Associação Mundial da China para o Intercâmbio Cultural Étnico Visão China

Grupo MCM Lemi Chuancheng Pequim Zhongyi Cultura

(a ser convidado)

Assessor Cultural na Itália na China, Assessor Cultural Francês na China, Assessor Cultural Britânico na China e Assessor Cultural Português na China.

Para mais informações, entre em contato com o diretor da exposição Jin Yatong: jinyaotong@outlook.com

Agenda:

1. Está planejado estabelecer um comitê profissional de conferências e exposições da Associação Mundial para a Promoção do Intercâmbio Cultural Étnico da China no Centro da Rota da Seda, realizar reuniões, exposições e feiras nacionais e estrangeiras relacionadas e cooperar com o Centro da Rota da Seda. Intercâmbio de culturas étnicas do mundo.

Com a aprovação do Departamento Municipal de Cultura e Turismo de Longfang, espera-se que o Silk Road Center estabeleça o Museu de Arte Contemporânea Longfang, juntamente com a China Visual e a Cultura Zhangyi. A Zongi Culture abriga atualmente mais de 200 peças de arte contemporânea, incluindo pinturas e obras de muitos artistas modernos e contemporâneos. As esculturas serão exibidas durante todo o ano nos locais permanentes da Cooperativa Central da Rota da Seda. A Vision China possui a maior biblioteca de direitos autorais de imagens da China e pode sediar muitas grandes exposições de fotografia. Depois que o local for estabelecido, a Zhongyi Culture pode oferecer obras autênticas do famoso pintor italiano Modigliani como uma coleção para exposições cooperativas na China. Aproveitaremos esta oportunidade para realizar atividades de intercâmbio cultural e artístico em vários níveis e abrangentes na China e entre a China e o resto do mundo. Realizar atividades de intercâmbio cultural sino-italiano com base em exposições de arte, convidar funcionários da embaixada italiana e artistas italianos para realizar master classes italianas e interpretar obras de arte. Realizar atividades de intercâmbio cultural entre a China e Marrocos. A estação de Fórmula 1 de Mônaco é uma das corridas de automóveis mais famosas do mundo. O Príncipe de Mônaco atualmente possui carros de corrida dirigidos por vários pilotos como Senna, Schumacher, Hamilton e mais de 400 carros em sua coleção pessoal. , atualmente a maior coleção de carros particulares do mundo, inclui todos os carros de corrida desde o início do Grande Prêmio de F1 até os dias atuais. Quatro exposições de corrida estão planejadas na China em Longfang, Pequim, Xangai e Guangzhou, e o evento de lançamento será realizado em Longfang, com a presença de Raikkonen, Alonso, Hamilton e Cho Guanyu. Realizar atividades de intercâmbio cultural sino-francês. Parte da coleção do Louvre foi doada para a exposição e funcionários da embaixada francesa e artistas franceses foram convidados a participar. Ele sediou o Concurso Mundial de Modelos China-Europa, colaborou com muitas marcas de luxo como o Grupo LVHM e selecionou dez modelos para assinar contratos. A Gala do Festival da Primavera da China, uma das atividades anuais importantes do Conselho Mundial para o Desenvolvimento Global, é um evento do Festival da Primavera com grande participação e atenção de chineses estrangeiros por muitos anos. A festa no Longfang Silk Road Center pode ser analisada de acordo com a situação real do local. Está planejado realizar um Fórum de Negócios da China, para que os chineses estrangeiros participem, interajam com empresas domésticas e estrangeiras, consolidem os recursos comerciais chineses, para que os chineses estrangeiros invistam na China e forneçam uma janela de conversa de alta qualidade para empresas domésticas ir para o exterior.

Finalmente, o lançamento de uma exposição internacional em associação com o “Fundo de Caridade para a Educação”.

Para mais informações, entre em contato com o diretor da exposição Jin Yatong: jinyaotong@outlook.com

