“Espancado por 50 anarquistas”, foi a reação de Salvini

Lutadores da Liga foram atacados com mastros e bandeiras em Marina di Carrara, na Toscana. O partido de Matteo Salvini condenou isso em um comunicado. Algumas das mulheres foram supostamente agredidas, enquanto uma precisou de atendimento médico. Os assaltantes, cerca de cinquenta pessoas, teriam arremessado o mirante, engenhocas e espancado os militantes.

De acordo com um relatório da Lega, A equipe de ocupação será anárquica. “Sofremos ameaças e vandalismo em toda a Itália nas últimas semanas, e o limite foi ultrapassado desde este momento. Foi um golpe organizado por pelo menos 50 militantes.

O partido de centro-direita diz: “Há semanas o desempoderamento da Liga, até mesmo a centro-esquerda insiste em difamar e gritar sobre o perigo democrático. Alguém em Viminale?” O poder político culpa isso Matteo Salvini.

Comentando a agressão causada pelo grupo de militantes do partido, A Marina de Carrara, Matteo Salvini anunciou que estará na Toscana na segunda-feira.

“Estarei presente no local do ataque à força contra mulheres, idosos e militantes da Liga do Norte. A covardia e a violência não param o desejo de mudança Carraresi e toscanos respeitáveis”, disse o líder da Liga do Norte.

De acordo com o eurodeputado toscano da Lega, Susanna Cecardi“um fato muito grave que não acontecia nesta região há muitos anos. Infelizmente ainda existem algumas revoltas antidemocráticas aqui na região e na província”.

Crédito da foto: ANSA

Matteo Salvini em Milão

Os agressores eram “homens e mulheres soltos. Aqui no coração da Marina di Carrara, muitas pessoas caminham tranquilamente. Este é um fato muito sério. Vamos ao fundo desta história”, declarou Cecardi sublinhando Ela irá para a delegacia para relatar o incidente.

“Não há palavras para descrever o mal que aconteceu a alguns combatentes da Lega em Marina de Carrara. Estou confuso com o que aconteceu. Estamos enfrentando uma agressão realmente sem precedentes. Um ataque à democracia em nosso país”, disse o secretário adjunto do ministério. do Trabalho. Tisiana Nisini.

