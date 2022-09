Hipótese para julgar marcas para medicamentos

Tiros explodiram na Rua Torre Ângela, quase toda a imprensa: o alvo era um homem de 38 anos conhecido como “português”. Fatores a considerar no tráfico de drogas.

Isso aconteceu na última quinta-feira, 8 de setembro, na noite de Torre Angela, na periferia leste da capital: uma série de tiros quebrou o silêncio através de Atlante, mais silencioso que o movimentado paralelo, via di Torenova. Alguém jogou Homem de 38 anos foi morto a tiros, com antecedentes criminais por tráfico e tráfico de drogas, é conhecido como “português” por causa de sua aparência. Como reportado mensageiroIsso pode ser uma solução para algumas pontuações de crédito.

A pessoa pode ter sido atraída para o local sob o pretexto de um encontro pacífico. No entanto, é certo que aqueles que o conheceram viraram a arma com a intenção de matá-lo. Bombas encontradas no chão, quase uma revista inteira foi descarregada. O homem de 38 anos, no entanto, foi poupado, com apenas uma mão ferida quando o para-brisa de seu carro de fuga foi estilhaçado, estilhaçado por balas.

Chegada da polícia

Ouvindo o som de balas, as pessoas da área fecharam suas casas e se engajaram em operações de resgate. Assim que foram chamados, os carros da polícia chegaram ao local, e os agentes do Esquadrão Voador imediatamente começaram a trabalhar na reconstrução do que aconteceu: encontraram muito. Tiro de arma E conseguiram identificar a vítima.

Acidente entre motocicletas e carros em Flacka em Fondi: suboficial do Exército morre aos 42 anos

Quando a vítima foi localizada, o homem de 38 anos contou aos agentes sobre uma série de encontros que se prolongaram por vários dias, sem revelar a identidade das pessoas que conheceu ou os motivos dos encontros, após uma conversa com um homem. . Alegadamente, assim que passou por Atlante, seu interlocutor já teria pegado a arma sem falar. Ideias claras sobre como se comportar.

Investigações

Após as primeiras investigações, a equipe de móveis conseguiu encontrar o agressor: trata-se de um rapaz de 27 anos, suspeito. Tentativa de homicídio. O acerto de contas pode ter ocorrido considerando os precedentes tanto do agressor quanto da vítima. Problemas com drogas.