Djaló Juve, o português desembarcou em Turim. Vídeo da visita

Djolo Juve, zagueiro português chega a Torino e inicia oficialmente sua aventura na Juventus – vídeo

(Enviado para Kassel) – Diego Jalo Começa oficialmente sua nova aventura JuveUm clube que o tirou do Lille seis meses antes do término do seu contrato.

O protetorado português desembarcou no aeroporto de Caselle à noite Ele aparecerá no J Medical amanhã de manhã Para visitas cerimoniais clássicas antes da assinatura.