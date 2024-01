Polêmica sobre a nomeação de Di Fusco para o Teatro de Roma. Democratas atacam Sangiuliano: “Escolha digna” – Notícias

“Os direitos no governo, seja nacional ou regional, têm sempre a mesma obsessão: ocupar lugares”. O ataque de Ellie Schlein, secretária do PT, marca a luta política que eclodiu em torno da nomeação de Luca di Fusco como diretor geral do Teatro di Roma: a decisão tomada pela diretoria da fundação na presença de três membros foi apontado. Pelo Ministério das Regiões e Cultura, o presidente, Francesco Siciliano, e a ausência do vereador, o município, Natalia D'Iorio apontou, e foi imediatamente rotulado pela oposição como a nova investida da administração Meloni na cultura. “Passamos do nível de alarme”, diz Schlein. “Di Fusco não é de direita”, responde o ministro da Cultura Gennaro Sangiuliano: “foi feita uma escolha digna” para a sua nomeação como diretor geral do Teatro di Roma.

O novo dirigente “tem uma grande experiência. E teve uma militância política com o Partido Socialista quando era jovem. Não é de direita, é um especialista”, reitera Sangiuliano, acrescentando que “é preciso permitir quem não o é”. Uma parte dos círculos maioritariamente romenos pode expressar-se no domínio da cultura”. E, observa, os três candidatos e o Conselho de Administração foram escolhidos pela “Comissão dos Negócios Estrangeiros”, onde represento apenas um membro, não dominar, escolhi o perfil mais qualificado”. Está tudo em ordem, reitera o gestor da FdI Cultura Federico Mollicone, que fala da nomeação “legitimada pelos órgãos reguladores e pelas emergências orçamentais”. O caso chega ao Parlamento: O suposto papel de Mollicone no caso leva os democratas a declarar uma questão urgente ao ministro Sangiuliano, enquanto o prefeito Roberto Gualtieri se prepara para contestar a resolução.

Entretanto, apontando para as modalidades de nomeação de Siciliano di Fusco, um membro do conselho foi nomeado “representantes vagos” – apesar das suas prerrogativas como presidente – para definir os detalhes do contrato e sobretudo o salário do novo director-geral “, 150 mil euros, além dos honorários de administração): número “excessivo” e “68 mil euros” é “quase o triplo” do que Di Fusco recebeu até agora no edifício Catania. “Convoquei todos os vereadores e prefeitos para intervirem e se afastarem da intenção descrita acima, caso contrário todas as medidas serão avaliadas”, alerta Siciliano. “Vamos nos opor a este ato inaceitável de arrogância em todos os fóruns”, reitera Gualtieri. “É totalmente legal. Uma escolha de responsabilidade”, respondeu o vice-presidente do teatro Danilo del Gaiso, indicado pela região do Lácio. “A Fundação não pode funcionar sem um Diretor Geral” e “ficaria paralisada sem um sistema de gestão administrativa e artística. Muito importante”.

Agência ANSA Agência ANSA Teatro de Roma, de Caron a Germano de Di Fusco – Teatro – Ansa.it contra recomendação De Fabrizio Arcuri a Matteo Garrone, de Lino Guanciale a Elio Germano, de Maddalena Parise a Vinicio Marchioni: mais de vinte “artistas da cidade e do país de Roma” assinaram uma carta de protesto, antecipou o site Repubblica. (ANSA)

Está tudo bem para Mollicone, que coloca na mira a administração de Siciliano: “Por causa dele, o Teatro di Roma está em funcionamento temporário e corre o risco de perder os fundos ministeriais, sem os quais o equilíbrio orçamental não é possível. ao espírito rebelde dos representantes do município, foi decidido com urgência pelos deputados”, “no Departamento de Cultura do Parlamento. O primeiro nível institucional”, diz a FDI, é “a tarefa de monitorizar em conjunto”. com a Comissão Cultural, em todos os teatros permanentes e instituições culturais”. Papel contestado pelo Partido Democrata que Mollicone “interferiu indevidamente” com Matteo Orbini e “nomeou Sangiuliano como comissário” com Irene Manzi.

Na leitura dos Democratas, o presidente da Fratelli d'Italia teria-se imposto ao ministro e, em vez disso, apoiado o nome de Onofrio Guattaya, o actual comissário de Maggio Fiorentino, para libertar um lugar para Carlo Fortes. O ex-CEO de Roy deixou San Carlo sem cargo depois que sua candidatura foi rejeitada pelo Judiciário. Artistas e atores entram em campo no conflito destes tempos: de Matteo Caron a Lino Guanciale a Elio Germano, de Maddalena Paris a Vinicio Marchioni assinam uma carta aberta em apoio a uma escolha partilhada pelo Teatro di Roma. Uma guarnição de trabalhadores liderada pelo Conselheiro Cultural da Capital Miguel Cotter em frente ao Teatro Argentino anuncia uma assembleia e esforços de mobilização.

