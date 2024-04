“Passei anos terríveis tendo ataques de pânico em todos os shows. “Tive problemas por causa de um comportamento discreto e o tratamento foi essencial.”

Ermal Meta não consegue deixar de sorrir quando fala dele “boa sorte”Seu álbum foi lançado na sexta-feira: Fortuna também é O nome da menina que está esperando com seu parceiro, Sua primeira filha“Ela deve nascer em meados de junho, mal posso esperar para conhecê-la. “Estou tão pronto.”

O cantor e compositor de 43 anos explica que escreveu o álbum (12 músicas, incluindo uma música com… o leste E outro com Jake está com raiva) para dizer à filha “Como eu vi o mundo enquanto esperava por ela», com a ideia de permitir que ele ouça “quando conseguir entender a música”.

Tema Sorte é o fio condutor Entre as músicas: “Situações existem Qualidades positivas, mas sorte é algo que se constrói aos poucos – como diz Mita -. Cada um cria isso pelo que faz ou deixa de fazer, pela maneira como lida com o dia a dia e consigo mesmo. no fim, Se você não aprender a enfrentar a si mesmo É difícil lidar com todo o resto.”

No caso dele, ele revela que a viagem foi longa: "Eu era um auto-sabotador Por muito tempo, mas aprendi a encarar essa parte de mim. Fiz muita terapia para conseguir me conter porque isso acontece em determinado momento Você não se sente mais confortável com coisas bonitas Isso acontece com você. Aos 25-26 anos, houve momentos em que eu poderia ter feito melhor, mas evitei fazer coisas que eram importantes para minha carreira ou me meti em problemas por comportamento pouco claro. Tudo fazia parte do processo subconsciente. Comecei uma viagem e mal consegui detectar algumas nuvens. O tratamento foi a chave».

O pensamento vai para Jovens artistas Que, depois do primeiro “golpe” de sucesso, se vêem debatendo-se com a sua fragilidade, talvez necessitando de uma pausa: “No mundo do entretenimento há uma necessidade absoluta que… Seja eficazPorém, há momentos em que o que vem de fora não corresponde ao que você sente Uma rachadura é criada – diz Ermal -. Aconselho estas crianças a perguntarem-se se o que estão a fazer corresponde à sua identidade. Concertos, arenas e estádios são ótimas coisas, mas às vezes você se sente esmagado por dentro. Bem, você sabe disso Tudo é normal, isso pode acontecer».

Também lhe ocorreu num momento inesperado: "2017 e 2018 foram Os melhores anos de trabalho da minha vidaMas eles eram Aterrorizante do ponto de vista interno Porque eu estava com muita dor Ataques de pânico. Isso acontecia comigo em todos os shows: em 2017 toquei 80 músicas, e em 2018 toquei 46 músicas. Todos, sem exceção, eram assim: Eu praticava mergulho livre Nas primeiras 4 ou 5 músicas, eu subia no palco e começava a pular para tentar relaxar. Foi difícil. Já desde 2016, então, Não posso mais entrar em aviões». A solução também neste caso foi procurar ajuda: "Voltei à terapia e… Eu me reorganizei novamente. "É importante priorizar como você se sente porque ignorá-lo não desaparece."

Agora morto sofre de O momento que ele descreveu como "lindo": Quarta-feira vai liderar Festa do Dia do Trabalho Em Roma com Noemi, "um novo papel que aceitei com alegria, num palco baseado nele Tópicos que me são caros Como liberdade, paz, trabalho e segurança no trabalho, que são coisas que devemos respirar todos os dias."

para Julho iniciará a turnê Enquanto isso chegará sua filhinha: sim, sempre Pai imaginário? “Não, houve um momento em que pensei que não queria porque este mundo me assustava muito. Mas cresci com um irmão e uma irmã de quem sempre cuidei, então esse foi provavelmente um papel que assumi desde cedo. Eu pensei que conseguiria mais do que qualquer coisa Adotar uma criança Isso é algo que eu quero O que ainda tenho que fazer e o que farei».

Para ele, muito envolvido em assuntos violência contra a mulherA chegada de uma filha agrava certos temas? “não, Eu sempre os ouvi no seu melhorPorque vejo o que está acontecendo.” No verão passado, depois do estupro coletivo em Palermo, algumas de suas frases nas quais desejava sofrimento semelhante aos perpetradores geraram críticas: “Usei palavras fortes, Mas eles saíram da frustração de ver pessoas defendendo essas pessoas dizendo “eles são meninos” e culpando a menina. Como isso é possível?”.