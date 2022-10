Navegando pelo Mediterrâneo com a MSC Cruzeiros.

Você sonha em fazer um cruzeiro no Mediterrâneo mesmo no outono e inverno? Com a MSC Cruzeiros muitas soluções ao longo do ano para viagens inesquecíveis.

Grécia, Espanha, França, Croácia e muitos outros países maravilhosos destinos mediterrâneosA MSC Cruzeiros sempre oferece muitas oportunidades para alternar entre excursões, relaxamento e diversão. As viagens a destinos mediterrânicos são sempre oportunidades ideais para fugir à rotina habitual e partir para cidades encantadoras e experiências culturais exclusivas.

Da Itália eles continuam sendo o tipo preferido de cruzeiro. O mais interessante é que pode ser reservado durante todo o ano, graças às quais as condições climáticas ainda permitem que você saia sem preocupações. E a MSC Cruzeiros é uma das companhias marítimas mais importantes e poderosas nas quais os viajantes italianos decidem confiar.

Cruzeiros MSC Vários roteiros oferecem cruzeiros pelo Mediterrâneo e cada cruzeiro para em locais diferentes, oferecendo diversas atividades e excursões dependendo da escolha feita. O clima mediterrâneo é temperado, com verões secos e invernos úmidos, bem como equinócios de outono e primaveras. É por isso que existe a possibilidade de desfrutar Excursões em todas as estações.

Os navios de cruzeiro são projetados de tal forma que são um lugar para se divertir e se divertir, não importa o clima. Quem gosta de temperaturas amenas pode escolher os meses de primavera e outono, enquanto quem quer aproveitar o mar e a vida ao ar livre pode optar pelo verão. Sem mencionar o quão mágico um cruzeiro pode ser entre eles Natal e ano novo.

Cruzeiros MSC no Mar Mediterrâneo

A MSC Cruzeiros oferece dois tipos de propostas em formato O mar Mediterrâneoe dividi-lo em ocidental E a oriental. A primeira macroárea pode incluir sites como Barcelona e Valência em Espanha, Madeira em Portugal, Marselha, Cannes Provence, Génova, Cinque Terre, Nápoles com Pompeia, Capri e SorrentoPor exemplo, mas não limitado.

Considerando que se você escolher caminhos orientais você pode alcançar as costas Veneza ou Split e Dubrovnik na Croácia, Istambul na Turquia, Haifa e Jerusalém em Israel, Pireu (Atenas) e Katakolon na Grécia ou ilhas do arquipélago do Peloponeso como Corfu, Mykonos, Rodes, Santorini e Creta.

Basta selecionar o porto de partida do seu cruzeiro MSC de acordo com suas necessidades. A belíssima Veneza, por exemplo, é o ponto de partida perfeito para um cruzeiro no Mediterrâneo oriental ao longo da Croácia e Montenegro até a Grécia. No entanto, do lado do Mar Tirreno está o porto de Génova que parte em um inesquecível cruzeiro pelo Mediterrâneo ocidental; No centro da Itália fica o porto de Civitavecchia, a poucos passos de Roma, enquanto no sul encontramos Nápoles, de onde é possível chegar às costas do norte da África ou Malta.

Os navios de cruzeiro são concebidos para mimar os seus passageiros entre um cocktail ou uma deliciosa refeição num dos muitos restaurantes, junto à piscina ou no spa, ou escolhendo entre as muitas atividades recreativas a bordo.

Experiências de viagem da MSC Cruzeiros no Mediterrâneo

Além das muitas comodidades a bordo, o cruzeiro MSC sempre garante muitas experiências inesquecíveis fora do navio. O passageiro pode escolher Viagens Que ele mais gosta em uma das muitas etapas propostas.

Em Santa Cruz de Tenerife, por exemplo, você pode visitar a cidade medieval de La Orotava com seu charmoso centro histórico e a Casa de los Balcones, antes de entrar no paraíso dos jardins botânicos. Se você ama a natureza intocada, vá em frente e descubra o incrível Parque Nacional El Teide, patrimônio da UNESCO com as paisagens exuberantes de La Esperanza, a cratera vulcânica do Monte Teide e a Rocca del Mirador. Para quem viaja com a família, por outro lado, uma visita ao Zoológico Loro Parque não pode faltar.

Há ainda Barcelona com uma visita à Sagrada Família, o estádio Camp Nuo ou a Casa Milà, património da UNESCO, ou a opção de caminhar pelas Ramblas, entre compras e bom gosto.

No lado leste, entre as muitas opções está Santorini, com excursões ao sítio arqueológico de Akrotiri, à vila de Oia, para tirar fotos mágicas das famosas igrejas de cúpula azul enquanto caminha entre as lojas e cafés escondidos nas ruas.

MSC Cruzeiros no Mediterrâneo parte no último minuto no outono de 2022

Estas são apenas algumas das sugestões que a MSC Cruzeiros tem para oferecer (salvo variações que aí possam ser referenciadas), disponíveis com variações de data e fases de partida, durante todos os meses do ano e com promoções para os meses de outono e inverno. . Aqui estão algumas ideias: