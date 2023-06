Festival Solidário para o terceiro “corte” – CafeTV24

Também este ano em Nimis (Ud) se repetirá o “milagre de Caná… ao contrário”: estes dias, de fato, mobilizados – graças à colaboração histórica do laboratório móvel de Centro de referência para a produção de vinho por Giuseppe Lipari – Vinho Vamos matar a sede FVG, a organização voluntária que há mais de três décadas apoia a actividade de um missionário comboniano, originário dos Vales Natisone, Dario Laurencig, que está em África há 50 anos. Milagre, pelo contrário, dissemos: porque enquanto em Caná Jesus transformou a água em vinho, graças ao vinho Vamos cortar Sete FVG Os fundos arrecadados (mais de 550.000 euros de 2006 a 2022) são usados ​​pelo irmão Dario para construir poços de água potável – ele é um adivinho que, usando a clássica haste bifurcada, consegue localizar os veios de água potável com uma precisão incrível – e desenvolver projetos solidários no setor saúde e educação Madrasari, na região de Turkana (Quênia) e Sudão do Sul.

O projeto Vamos Matar a Sede “Sem Custo”: Tudo o que é necessário para produzir vinho engarrafado, incluindo mão de obra, é doado com generosidade e entusiasmo. As matérias-primas são fornecidas por cerca de vinte vinícolas, principalmente em Friuli, mas não apenas; antes da reunião de segunda-feira misturas (nomeado após Vitae Bianco e Vitae Rosso) as amostras são avaliadas pelo grupo histórico de enólogos, ex-colegas do Instituto Agrícola de Cividale, graças ao qual o SSI começou e cresceu.

Garrafas (e magnums, sempre muito procuradas) serão distribuídas. A partir do fim de semana de 17 e 18 de junhoquando Nimes (a tradicional Piazza Cantina “I Comelli”) terá lugar Dia de Solidariedade. dias de reboque junto com Alegria, música, amizade e desejo de paz!

A edição de 2023 será aberta sábado dia 17 de junho às 18h00, com a tradicional revisão de “cozinhas do mundo: 23 propostas da Itália (Emilia, Puglia, Sardenha e Friuli obviamente), da Europa (Croácia, Romênia, Espanha, Portugal), depois da África (Argélia, Gâmbia, Marrocos), das Américas (Argentina, Peru, EUA) e de Ásia (Paquistão, Sri Lanka). Sobre Gastronômico” é possível graças à cooperação de muitos amigos de países distantes, residentes em nossa região.

domingo, 18 de junho A festa recomeça com a abertura das cabines a partir das 10h00. Uma proposta gastronômica terá como ponto forte o tradicional ‘espetinho’, com acompanhamento de batata frita. Haverá também produtos de mecenas tradicionais, entre os quais os enchidos Wolf Sauris; Sorvete Fiordilatte (Giancarlo Timballo) de Udine; framboesas e mirtilos quentes de Pro Loco de Avasinis; tortas de maçã da Pro Loco da Sutrio; O inevitável IllyCaffè.

A trilha sonora dos dois dias será garantida por ben dezesseis bandas. No sábado à noite serão Metropolitan Blues, Coleto Freemask, Yerba Project e Sarah Simondi 4 Tate; No domingo, Areia do Evangelho, Nove Notte, Officine del Ritmo, Az. Fase, Gallau.

Para os mais pequenos, haverá, como já é habitual, um parque infantil bem equipado com insufláveis ​​e animação. A segurança será garantida pela Cruz Vermelha Italiana (uma divisão da Tarcento), que estará presente com meios próprios e voluntários.

Mais informações estão disponíveis no site www.diamountaglioallasete.it ou na página do Facebook @diamountaglioallasete.