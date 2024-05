Israel e Hamas, retomando negociações após troca de acusações: obstáculos à trégua

As negociações para chegar a uma trégua em Gaza estão previstas para serem retomadas esta manhã no Cairo, depois de sinais positivos alcançados no dia anterior e depois “congelados” pelo Hamas, que suspendeu qualquer acordo sem a retirada total do exército israelita da Faixa, acusando o líder israelita de Benjamin Netanyahu Obstruindo o acordo por motivos pessoais. Negociadores dos Estados Unidos, Catar e Egito que tentam parar a guerra de sete meses propuseram uma pausa de 40 dias nos combates e a troca de reféns israelenses por prisioneiros palestinos, de acordo com detalhes publicados pela Grã-Bretanha.

Ontem, mediadores do Qatar, do Egipto e dos Estados Unidos reuniram-se com uma delegação do Hamas no Cairo, e uma fonte do Hamas próxima das negociações disse que haveria uma “nova ronda” de conversações hoje. Cada lado culpou o outro pelas negociações hesitantes. Um alto funcionário do Hamas insistiu ontem à noite que o movimento “não aceitará em nenhuma circunstância” uma trégua que não inclua explicitamente o fim completo da guerra, incluindo a retirada de Israel de Gaza. O responsável, que pediu anonimato, denunciou os esforços israelitas para chegar a um acordo sobre a libertação dos reféns “sem ligá-lo ao fim da agressão contra Gaza”. Ele acusou Netanyahu de “obstruir pessoalmente” os esforços para chegar a uma trégua devido a “interesses pessoais”.

Por outro lado, um alto funcionário israelita disse anteriormente que o Hamas está “obstruindo a possibilidade de chegar a um acordo” ao recusar desistir da sua exigência de acabar com a guerra. Apesar de meses de tentativas diplomáticas, os mediadores não conseguiram chegar a uma nova trégua, como a trégua da semana passada que permitiu a libertação de 105 reféns em Novembro passado em troca da libertação de palestinos detidos em prisões israelitas. O responsável israelita disse que não será enviada uma delegação ao Cairo a menos que haja sinais positivos relativamente ao quadro proposto. A possibilidade de um próximo ataque israelita a Rafah pesa fortemente nas negociações, uma vez que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 1,2 milhões de palestinianos do norte da Faixa de Gaza procuram refúgio, o que significa quase metade da população total dos territórios palestinianos.