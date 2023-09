Dezesseis empregos ao mesmo tempo durante 3 anos, torne-se milionário na China (sem nunca aparecer no escritório)

mulher em China Ele passou três anos ocupando 16 empregos diferentes na empresa, sem nunca aparecer para trabalhar. Máximo fraude No valor de US$ 7 milhões, segundo reportagem do jornal do governo chinês Xinmin. A mulher, que usava apenas o pseudônimo de Guan Yue, acompanhava todos os seus funcionários em um pedaço de papel e, quando foi entrevistada para um novo emprego, postou fotos da entrevista nos canais de empregos de sua empresa, alegando que ele estava se encontrando com clientes. Ao receber mais ofertas de emprego do que conseguia, passou a vaga para um amigo, garantindo-se uma comissão pela contratação. Seu marido também participou da grande fraude com ela.

Com os lucros que depositou em diversas contas bancárias Guan comprou um apartamento em Xangai.

O esquema, que envolveu centenas de empresas, foi exposto em janeiro, depois de o presidente-executivo de uma delas ter notado que um dos seus funcionários revelou que trabalhava para outra empresa ao mesmo tempo. A fraude acabou envolvendo 53 pessoas, todas presas.

Segundo o jornal, a fraude de recrutamento deste tipo é um grande problema na China, onde cerca de 700 a 800 grupos aceitam rotineiramente vários empregos de empregadores. O jornal diz que eles são especialistas em recrutamento e se orgulham de seus currículos impecáveis, mesmo que sejam falsificados. Quando estes casos são descobertos, raramente são tratados em tribunais criminais, arbitrados através da legislação laboral, que é algo em que os grupos se têm tornado cada vez mais adeptos. Num caso, infiltrou-se num grupo empresarial ao nomear com sucesso um dos seus membros como diretor de recursos humanos, que depois contratou todos os outros.