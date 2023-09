Com o envolvimento da NATO na frente russa, a “Itália africana” voltará a ser um centro estratégico

Quando pensamos na Itália como entidade histórica e geográfica imersa nos destinos mundiais, muitas vezes esquecemos que estamos rodeados não só pelo Mar Mediterrâneo, mas com toda a nossa história ignoramos aquela presença histórica que remonta a milhares de anos. No Mar Mediterrâneo e no Mar Mediterrâneo, que é o Norte de África: aquele complexo de países que fazem fronteira com esse mar, do Oceano Atlântico ao Mar Vermelho, de Marrocos ao Egipto, da Líbia à Argélia, à Tunísia.

A presença italiana nesses países não só está presente há milhares de anos, mas também tem sido cada vez mais visível historicamente desde os séculos XIX e XX, com todas as grandes transformações que estes dois séculos trouxeram consigo nas relações entre a África Mediterrânica e a Europa. , nos desenvolvimentos coloniais do capitalismo extractivo que mudaram fundamentalmente um horizonte profundo da vida dessas nações, desses povos, dos seus sistemas sociais e sistemas de poder. A presença dos grandes migrantes africanos e do Médio Oriente que hoje se dirigem de Itália para o Norte da Europa faz-nos muitas vezes esquecer que na África Mediterrânica, durante séculos, assentamentos europeus e, portanto, principalmente italianos, estiveram envolvidos no estabelecimento de estruturas históricas – os políticos coloniais que ainda hoje caracterizam todas as diversas histórias dos países daquela região. Comunidades italianas importantes e importantes naquela região do continente africano, que hoje vivem, trabalham e dão uma importante contribuição para a vida política e económica desses países.

É por isso que queremos enfatizar a presença italiana nesses países. Reflecte-se historicamente na diversidade de destinos que acompanha a existência, não menos significativa e significativa, das comunidades daqueles países africanos que hoje chegam e vivem em Itália, graças à grande transformação promovida pelos ciclos migratórios caracterizados por uma força extraordinária. Nos últimos vinte anos, a história de todo o Mediterrâneo, do Grande Médio Oriente, da Europa e da Itália. Nos próximos anos, esta história tornar-se-á presente e futura não só para a Itália no Mediterrâneo, em África, mas cada vez mais para toda a Europa. A guerra de agressão imperialista e imperialista da Rússia contra a Ucrânia reclassifica os vectores do paralelogramo do poder europeu. O flanco sul da NATO ficaria enfraquecido a favor do plexo Escandinavo-Báltico, o que creditaria à Polónia o papel histórico que desempenhou nos séculos centrais da transição da era moderna para a era moderna, não sofrendo mais o destino que a dividiu. Por um longo período de tempo. Tudo isto é e será cada vez mais atribuído ao Reino Unido, em virtude da sua energia nuclear e da sua filiação à Anglosfera das suas forças de inteligência e militares implantadas no Indo-Pacífico, um papel decisivo destinado a degradar a Alemanha desde a sua ascensão a o mundo do poder através da economia. E o acordo industrial com a Rússia e a China: os Estados Unidos não podem aceitar este aumento da sua hegemonia global, que alimentam constantemente.

Mas no Mediterrâneo, e esta é a importância do nosso pensamento, os destinos do mundo continuam a desvendar-se inabalavelmente. E com mudanças significativas de frequência planetária. A China e a Rússia estão a cercar a África do Norte e Subsariana com as suas extensões de poder de uma forma anti-francesa, anti-egípcia e (na Líbia) anti-italiana, e estão também a promover o apaziguamento entre as potências xiita e saudita que, se alcançado, terá sucesso. Isso remodelaria a relação árabe-palestina-israelense de uma forma profunda e irreversível. Além disso, a reafirmação da sua autoridade na Síria por parte de Assad representa uma grande deficiência por parte das grandes e médias potências ocidentais. A Carta Abraâmica é uma resposta a esta desintegração das relações de poder também na região do Mediterrâneo.

Além disso, o que nos preocupa é uma modernidade interpretativa baseada numa circularidade epistemológica “concreto-abstrato-concreto”: compreender as mudanças na história não numa espécie de bolha geopolítica separada da criação de negócios, das culturas, das relações sociais e da comunicação, mas com uma expressão expressiva. intensidade extraída de fontes que dão sentido à história do presente.: Entrevistas, pesquisas e testemunhos não apenas de acadêmicos, mas de todos os atores da vida social, global e nacional. Devemos e queremos entender. E é útil compreender isto, porque a Itália é a Itália mesmo fora de Itália, e a Itália, como na sua história milenar, é uma população que se instalou ou está a instalar-se dentro das nossas fronteiras e dentro das fronteiras europeias nos últimos anos. A história é sempre uma história de fluxos e relações. É uma história de assentamentos e transformações que caracterizam a vida das nações e as culturas dos universos – os mundos em que as nossas vidas estão imersas.

Este arranjo da história mundial entre a Europa e a África Mediterrânica é um intercâmbio constante entre mundos, e não uma diversidade e contraste como continuamos a fazer e a pensar hoje. Privamo-nos assim de uma visão abrangente da história do mundo do qual a Itália faz parte. Os italianos vivem e trabalham nessas terras, e precisamos de saber mais sobre a estrutura económica e social, as culturas e as práticas religiosas e sociais no sentido mais lato. Cada uma destas presenças históricas tem uma dupla face: muitos italianos trabalham em Marrocos e muitos marroquinos trabalham em Itália, e o mesmo se aplica à presença mútua entre a Líbia, a Tunísia, a Argélia e o Egipto. Temos a missão emocionante de dar vida a mundos significativos e interconectados, compostos de camadas e mais camadas de histórias e experiências multifacetadas. É a nossa fonte de inspiração: é o nosso objetivo de estudo, informação jornalística precisa e aprofundada, documentação e criatividade; Uma visão que é a visão da antropologia e da sociologia abrangentes: uma análise baseada na investigação e, portanto, na palavra e na procura dos significados desses “mundos universais” em que as sociedades vivem e graças aos quais funcionam. É uma missão de comunicação pela qual somos apaixonados e única para nós.