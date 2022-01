“Uma testemunha confiável, mas não vamos em frente” – Corriere.it

A partir de Massimo Gaggi

O anúncio, feito pelo promotor público de Albany, veio três dias antes da audiência para o ex-governador do estado de Nova York

acusado de Atos e agressões sexuais inapropriadas (tocar mulheres que dependem de sua mesa), Em agosto, Andrew Cuomo foi forçado a renunciar Como governador do estado de Nova York, mas Ele não vai para a prisão por crimes disputados. O Gabinete do Promotor Distrital do Condado de Westchester já havia se rendido ao ser indiciado por uma acusação policial desconhecida por sua escolta: ela foi tocada na popa de um elevador. Logo, o Gabinete do Procurador do Distrito de Manhattan indeferiu o caso do hospício estadual Durante a primeira onda da pandemia, muitos idosos morreram Os inimigos de Kumo atribuem isso a ordens incorretas Dei a ele no inverno de 2020.

O caso mais traiçoeiro, que também explodiu repentinamente, permaneceu depois que o Procurador-Geral do Estado de Nova York, Letitia James, uma democracia como um governante, acusado de abusar de até 11 mulheres: Brittany Commisso, uma garota de sua equipe, entrou com uma queixa criminal declarando isso há um ano (em 2020) Kumo tocou o peito dela Na casa do governador em Albany (capital do estado).

David Soares, o promotor distrital do condado de Albany, está investigando há meses e afirmou ontem Provas insuficientes para condenar o ex-governante (Ele enfrentou um ano de prisão). Soares explicou que o COMESO tem credibilidade, mas tais casos são difíceis de provar e muitas vezes terminam na absolvição do arguido. Na verdade, a acusação deve provar não apenas a verdadeMas também que o perpetrador queria satisfazer um desejo sexual ou humilhar a vítima. READ Caos na Tunísia, o presidente Said demite o primeiro-ministro e os ministros e suspende o Parlamento: toque de recolher noturno imposto

Para processar infratores, em vez de defender a parte mais fraca, as mulheres, Eles fecharam os olhos para um político que ainda tinha amigos influentes. Mas também deve ser dito que o caso estourou em circunstâncias suspeitas: em muitas fotos a Bretanha é mostrada em situações românticas com Cuomo. Sua acusação veio na esteira do arquivo de James (165 páginas) acusando Cuomo. O procurador-geral foi nomeado após a renúncia do governador para sucedê-lo (Exceto, então, pela aposentadoria, alguns dias antes). A queixa da Commisso foi recolhida pelo autarca do concelho que contornou Soares, a autoridade judiciária competente, declarando que os elementos necessários para acusar a Commisso eram “extremamente fortes”.