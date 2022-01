COVID USA Today, pico de hospitalização ocorreu em setembro

A hospitalização para Covid-19 nos Estados Unidos tem Pico de setembro ultrapassado devido a lesão variável delta E perto do recorde do ano passado. As autoridades de saúde dos EUA relataram isso, indicando que há Quase 113.000 pessoas estão hospitalizadas atualmente devido à Covid-19. Isso é um aumento de quase 10.000 hospitalizações desde segunda-feira.

Durante a onda de feridos causada pelo Delta no verão, as hospitalizações para Covid-19 chegaram a um pico de cerca de 104 mil pessoas em 1º de setembro de 2021. No total, em 14 de janeiro de 2021, mais de 142 mil pessoas foram hospitalizadas devido a COVID- 19

presidente dos Estados Unidos Joe Biden apelou aos americanos para obterem uma vacina contra a Covid. ” Não há desculpa para não fazer isso ” “Por favor, vacine agora”, enfatizou ele, brevemente com sua equipe na Casa Branca sobre a resposta à pandemia, disse ele aos americanos. Ele acrescentou que esta continua sendo uma “pandemia vulnerável”.

Biden disse estar “frustrado com a falta de testes diagnósticos” para o coronavírus, e anunciou que um novo site federal em breve estará online e também permitirá a entrega de testes em casa.

Sobre o presidente dos EUA Os comprimidos antivirais da Pfizer contra o vírus Corona “podem ser capazes de mudar drasticamente o curso da epidemia”. Daí a decisão de dobrar o pedido de comprimidos antivirais de 10 milhões para 20 milhões de doses.

Quanto às escolas, “elas devem permanecer abertas”, enfatizou, porque “nossos filhos estão seguros aqui”, e pediu aos americanos que vacinassem seus filhos. Seus filhos, por favor, vacine-os. Faça isso por eles – ele teve – é a melhor maneira de protegê-los, e para aqueles que têm filhos pequenos demais para serem vacinados, eu digo proteja-os comunicando-se com as pessoas que foram vacinadas, certificando-se de que usem máscaras em público.”

“As próximas semanas serão agitadas” para o lançamento da versão Omicron, “mas vamos lidar com isso juntos”, disse o Presidente dos Estados Unidos. Gente, estamos todos cansados ​​e frustrados com a pandemia. As próximas semanas serão agitadas, por favor, use uma máscara em público para se proteger e proteger os outros. Vamos superar tudo isso juntos ”, acrescentou Biden, garantindo que Os EUA têm doses de reforço suficientes de vacina contra o coronavírus para ‘toda a nação’.