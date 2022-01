Em segundo lugar Kim Jong UnDitador norte-coreano burritos de hambúrguer Inventado em 2011 Padre, Kim Jong II. Este anúncio bizarro veio de um porta-voz do governo, que disse que pouco antes de morrer de ataque cardíaco, o líder havia feito “rolinhos de trigo” e “pão duplo de carne”, estranhamente parecidos com um hambúrguer.

A história foi publicada no jornal Rodong Sinmun retomado de o sol, conta como seu filho Kim Jong-un está seguindo os passos de seu pai, mostrando um Atenção especial ao burrito. O padre Kim Jong II aconselhou combiná-los com água mineral no verão e chá quente no inverno. No noticiário da TV estatal, imagens de norte-coreanos devorando burritos do lado de fora da Kumsung Food Factory na capital, Pyongyang, foram transmitidas. Um mural também foi exibido na TV retratando Kim Jong II sorrindo na cozinha onde os burritos estão sendo preparados.

Que pena, é tudo propaganda. Aqueles que conseguiram escapar da Coreia do Norte contam uma história diferente. Hyun Seung Lee, que nasceu em uma família de elite da Coréia do Norte, mas fugiu do país em 2014, lembra que a maioria de seus compatriotas não conseguia nem sonhar com Uma refeição assim.