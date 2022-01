“Minha mãe não quer fazer isso.”

abandonado em uma caixa de Cartão A Fairbanks, IN Alasca. e quanto Sucesso Ao Novo bebê, que também foi encontrado próximo a ele mensagem Por escrito: «Miya Mãe É tão triste fazer isso gestoConforme relatado pelo The Independent, a criança foi encontrada enrolada em cobertores pela mulher que o resgatou, Roxy Lynn, Por volta das 14h na véspera de ano novo. Então ele postou o mesmo vídeo no Site de rede social do Facebook mostre o que aconteceu.

Leia também – 9 Valencia ferida, menina de 8 anos morreu no castelo inflável que foi derrubado pelo vento

para ele Soldados do Estado do Alasca, a polícia Ela disse: “O bebê está bem saudaçãoA nota encontrada ao lado da criança diz “POR FAVOR AJUDE-ME !!!” E que a criança nasceu 12 semanas prematuras.

“Meu pai e avôs – Seo lê – Eles não têm comida ou dinheiro para me levantar. Eles nunca quiseram fazer isso comigo. E de novo: «Por favor, leve-me e Custos família amorosa. Meus pais estão implorando para me encontrar. Meu nome é chun».

Talvez, possam ser os pais Muito Jovem Para aprender que o estado Dale Alaska Ele tem Lei Em portos seguros que permitem novos pais alcançar seu filho para políciae bombeiros ou paramédicos e outros profissionais de saúde até a criança completar 21 dias.

De acordo com o Departamento de Saúde e Serviços Sociais Dale Alaska Crianças também podem ser Pacto para qualquer Pessoa naquela pais Razoavelmente acreditou que ele poderia para manutenção criança segura e fornecer Cuidado adequado.

“Sempre há outra opção Seguro Um humano para fornecer um filho Expressando sua opinião, a Sra. Roxy Lin escreveu nas redes sociais: “Você não terá problemas e nem mesmo terá que responder a perguntas difíceis.” desistir. Leve a criança a um corpo de bombeiros, igreja ou hospital Eles vão cuidar deles. “Eu espero que Mãe Obtenha ajuda deles pode ser preciso. Duvido sim Vai ser pode suportar para absorver hospital Você pode precisar de tratamento médico. Por favor alguem conhece esta nova Mãe, Confira! “Ela pode se encontrar em uma situação desesperadora, sentindo-se abandonada”, acrescentou Lynn.

“É claro – continua ele – que alguém em nossa sociedade se sentiu tão perdido e sem esperança que pode ter feito a escolha maior. Difícil de sua vida, deixando aquela vida inocente à beira da estrada com poucos cobertores e um nome. Mas ela ligou para ele! Há um pouco o amor Lá, porém, ele tomou uma decisão ruim. Eu sei que todos nós lutamos, eu posso ver isso. Eu te vejo. Amo todos vocês e estou aqui. Salvei um bebê hoje e provavelmente pensarei em Chun pelo resto da minha vida. Ele disse ao Daily Beast que tinha exportar Vídeo “Espero que todos Pessoas Compartilhe seu Recebido A ajuda que eles podem obter preciso e que qualquer justiça é necessário Para ser servido, ele teria sido. “

Última atualização: quarta-feira, 5 de janeiro de 2022, às 21:56



© Reprodução reservada