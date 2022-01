Plano de renascimento em três movimentos – Corriere.it

A partir de Giuseppe Sarsina

No aniversário do ataque, o presidente atribui a responsabilidade a Trump e planeja retornar. Pesquisas de opinião: Se eu votasse hoje, Donald teria derrotado o adversário



Washington – Joe Biden chega ao aniversário do Capitólio com um consenso que continua diminuindo. De acordo com a pesquisa mais recente realizada por CNBCO índice de aprovação ao final do ano foi de 44%, ante 46% em setembro e 51% em abril último. Estamos no ponto mais baixo para um presidente começando seu segundo ano de mandato. Apenas Donald Trump, decimal mais, decimal menos, viajou nessas porcentagens.

A tendência vem preocupando há semanas Os grandes nomes do Partido Democrata. Se você votar hojeRelate o site RealClearPoliticsE Trump estará à frente de Biden (45,2% vs. 41,2%). Precisamos de um choque e de uma mudança de ritmo. Os assessores da Casa Branca acreditam que a cerimônia marcada para hoje no Congresso pode ser uma oportunidade. Biden falará esta manhã e seu porta-voz, Jen Psaki, diz que o presidente está dizendo a verdade sobre o que aconteceu naquele dia, não as mentiras que alguém espalhou desde então, além de alimentar perigo para o estado de direito e nosso regime democrático. o sistema. Como pode ser visto, Psaki não invoca Trump. Mas, de acordo com muitos parlamentares progressistas, não apenas de esquerda, esse é exatamente o ponto. É inconcebível que o retorno de Donald ao poder possa ser evitado simplesmente ignorando-o.

Biden, de acordo com as prévias, irá satisfazê-los, não apenas nomeando seu antecessor, mas também responsabilizando-o politicamente pelos distúrbios. Veremos em que termos o líder da Casa Branca se expressará. A hipótese mais provável é que ele apelará das conclusões do processo de impeachment do qual Trump foi salvo por um voto de senadores republicanos. Além disso, Biden também pode expressar seu total apoio ao trabalho do comitê parlamentar de 6 de janeiro, que foi estabelecido pela Presidente da Câmara, Nancy Pelosi, e sistematicamente boicotado pelos Trumpistas. READ Escravidão nos EUA por uma Lei de Compensação Afro-Americana - Mundo

Devemos sempre ter em mente que motins eles fizeram Cinco mortos, um policial e quatro manifestantes, cometeu vários crimes e já indiciou mais de 700 pessoas. Portanto, Toccher foi ao Ministério da Justiça para verificar se as condições existem Trump processa tambéme ativação de juízes federais.

Por outro lado, o atual presidente terá que buscar uma volta a nível político. A experiência dos últimos meses, e sobretudo a tendência das pesquisas de opinião, mostra que o Biden, apesar da grande quantidade de trabalho, Falha ao reunir o paísComo ele prometeu em seu discurso de abertura em 20 de janeiro de 2021. Qual é a estratégia então para este ano crucial? Em 1º de novembro, votamos nas eleições de meio de mandato e os democratas correm o risco de perder a maioria no Senado e, possivelmente, na Câmara também. Os movimentos em consideração pela Casa Branca serão três.

Primeiro: estreitando a gama de compatibilidade potencial Para os republicanos e da perspectiva de Trump, se, como tudo sugere, ele tiver que disputar as primárias e depois as eleições presidenciais. A meta é suspender a área central escolhida por Biden em 2020, que pode retornar ao campo rival em três anos. É preciso, portanto, relançar a ação governamental, colocar a manobra no gasto social e na educação e desviar a energia de volta aos seus pés. isso significa Retome o diálogo com o senador da Virgínia Ocidental Joe Manchin o mais rápido possível Que, antes do Natal, abandonou a versão da medida no valor de cerca de dois bilhões. Biden está disposto a reduzir o projeto inicial, para que possa estabelecer os fatos de que ele não é um líder falido, como Trump continua repetindo, e que ele não merece um julgamento tão severo da opinião pública em geral. READ A nova variante da Covid e a eficácia da vacina, as primeiras hipóteses dos cientistas

Paralelo, e este é o segundo ponto, A Casa Branca quer pressionar o Congresso a finalmente aprovar leis que garantam os direitos de voto em estados liderados pelos republicanos, como Geórgia e Arizona. Terceiro: Biden não pode perder o consenso entre as minorias e em uma região mais dinâmica. Então aqui está o que vamos tentar Para polir novamente Kamala Harris. Não é por acaso que o vice-presidente falará hoje antes do número um. A intenção deve ser um novo começo. Harris ficará mais exposto, mais visível para os eleitores. Maior centralização será dada às reformas a serem realizadas pelo Vice-Presidente: Imigração, regras policiais padrão, controle de armas.