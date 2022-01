Qual a eficácia do Omicron, das vacinas e dos tampões? Você vai ficar com frio? perguntas e respostas

eu Sintomas mais leves do que a alternativa Omicron A partir de SARS Cove-2 Não devemos baixar a guarda. O motivo é simples: o vírus é ainda mais contagioso. E Mudar de pessoa para pessoa pode facilmente significar aumento do risco de mutação Omicron. Você poderia se tornar mais agressivo? Não sabemos, mas existe a possibilidade. Por isso, é importante, em tempos como estes, unir-se, respeitar medidas de distanciamento social e conter o vírus, inclusive por meio de vacina. O mesmo Organização Mundial da Saúde Ele foi avisado desse perigo. Catherine Swalwood, uma das directivas de resposta de emergência da OMS, sublinhou que “quanto mais o Omicron se espalha, mais é transmitido e tem mais frequência, mais provável é que uma nova variante seja criada”. “Omicron é atualmente um assassino, pode causar a morte. Talvez um pouco menos do que Delta, mas quem pode dizer o que a próxima variante pode gerar?”

O jogo continua o mesmo, e Swallwood aponta a diferença entre risco individual, mais relacionado ao momento (que vê o Omicron apresentando menos sintomas), e que coletivo (Que sabemos nestes anos de pandemia que também se correlacionam com as previsões que são atualizadas em tempo real.) Portanto, esses riscos coletivos afetarão todos os indivíduos no futuro. “A nível individual, o risco de hospitalização é provavelmente menor com a variante Omicron do que com o Delta; em geral, o Omicron pode representar uma ameaça maior devido ao número de casos”, explicou.

Menos hospitalização, menos riscos para as pessoas

Estudo coordenado por Case Western Reserve University de Cleveland (EUA) Durante a pré-publicação, eles analisaram cerca de 580.000 diagnósticos de Covid-19 feitos durante 2021, comparando os resultados de infecção no período ‘pré-Omicron’ com aqueles após o surgimento da nova variante. No geral, o estudo descobriu que o risco de hospitalização caiu pela metade, de 3,95% de um período de circulação delta variável para 1,75% de um omicron. O risco de visita ao pronto-socorro diminuiu de 15,22% para 4,55%; Que o recurso à terapia intensiva passou de 0,78% para 0,26%; que necessitam de ventilação mecânica de 0,43% a 0,07%.

Aqui estão quantas variantes são “suficientes” para desafiar o sistema imunológico

A variante B.1.1.159, apelidada de Omicron pela Organização Mundial da Saúde e considerada preocupante, contém 32 modificações da proteína Spike. Apenas para dar um termo comparativo, um estudo (realizado em laboratório) foi publicado em New England Journal of Medicine Ele mostrou que cerca de 20 alterações no Spike são suficientes para evitar o efeito do anticorpo na maioria das pessoas que se recuperaram da doença ou que receberam duas doses da vacina.

Vírus “muito rápido”

Ruby Bhattacharya, especialista em doenças infecciosas de Hospital Geral de Massachusetts Ele explicou que o vírus “se espalha a uma velocidade incrível”. Comparando com o sarampo, que costuma ser altamente contagioso, ele notou que um portador da doença contagiosa, que não está imunizado, infecta em média 15 outros. Um único omicron infecta 6. Mas a diferença está no tempo de infecção: o sarampo leva 12 dias e o Omicron precisa de 4-5 dias. Em oito dias, produz 36.216 em 12 dias. ” De acordo com um estudoUniversidade de Hong Kong, dentro de 24 horas após a infecção, a variante Omicron se replica nas vias aéreas 70 vezes mais rápido do que a variante Delta e o vírus SARS-Cov-2 ‘original’. Mas há dados promissores: sua replicação é 10 vezes menos eficiente no tecido pulmonar mais profundo do que o vírus Wuhan.

Como funciona o Omicron? Incubação, sintomas, taxas de transmissão, tratamentos: este é o guia completo

A vacina é eficaz: a terceira dose comprova sua eficácia

ComoInstituto Superior de SaúdeOs resultados do Reino Unido indicam uma redução significativa na eficácia da vacina contra doenças sintomáticas usando a variante Omicron em comparação com Delta após duas doses de vacinas Pfizer ou AstraZeneca. No entanto, uma maior eficácia contra os sintomas foi observada após duas semanas de tomar o medicamento de reforço, comparável ou ligeiramente menor do que na direção delta.

Um estudo conduzido por Irccs Santa Lucia em Roma confirmou como as células T do sistema imunológico reconhecem a nova variante e a protegem de doenças graves e hospitalização. Mesmo que os anticorpos diminuam com o tempo e, além disso, não reconheçam bem as novas variantes, o efeito continua a aparecer. Os cientistas romanos analisaram os linfócitos T que foram então expostos aos fragmentos mutantes da proteína spike variável omicron para gerar uma resposta celular em cerca de 70% dos indivíduos. No entanto, essa resposta foi reduzida em ~ 50%, o que significa que menos células reconheceram a proteína spike mutante. À luz desses dados, a eficácia residual das vacinas de mRna foi estimada em cerca de 80% em comparação com o tipo original.

Para quem diz “já tomei duas doses da vacina, não tomo a terceira”, a melhor resposta vem da ciência e da história da vacinação. Os reforços de vacinas triplas são feitos para combater o pneumococo, Haemophilus influenzae tipo b, hepatite B, e há vacinas como as vacinas contra a poliomielite que vão até a quarta dose. Um quarto anti-Covid está sendo testado em Israel. Uma ação foi realizada em Sheba Medical Center de Tel Hashomer Foi descoberto que aumenta os anticorpos cinco vezes dentro de uma semana após tomá-lo.

Omicron, é necessária uma quarta dose da vacina? Resposta do anticorpo à infecção e doença grave, o primeiro estudo em Israel

O que pode causar uma variante do Omicron?

Cientistas da Academia Chinesa de Ciências apresentaram uma hipótese: talvez fosse uma puloOu seja, o vírus SarsCov2 retornando de camundongos para humanos, coletando rapidamente muitas das mutações que o teriam gerado. Em trabalho publicado em revista científica Journal of Genetics and Genomics Foram analisadas 45 mutações adquiridas pelo Omicron da divergência da linhagem B.1.1. E foi aqui que eles descobriram que a sequência da proteína espinhosa do ômicron sofreu uma seleção mais forte do que qualquer variante do Sarskov 2. Isso, de acordo com os cientistas, pode sugerir a possibilidade de um novo “salto” do humano para o animal e, depois, destes para o humano novamente. O espectro molecular de mutantes adquiridos do ancestral omicron foi encontrado para ser significativamente diferente daquele de vírus que evoluíram em pacientes humanos, mas semelhante ao espectro associado à evolução do vírus no ambiente celular de camundongos.

Quais são os sintomas da variante Omicron?

Conforme mencionado em um estudo realizado pela King Saud University em Riade, em European Journal of Medical and Pharmaceutical SciencesAs principais manifestações clínicas nesta nova variante são as de “infecção leve”, incluindo dor de cabeça, dores no corpo, dores no corpo, tosse, febre, dores musculares generalizadas e fadiga extrema. Há menos experiências relacionadas à perda do paladar e do olfato, o que é típico em outras variantes.

Omicron, como as crianças devem ser protegidas? As cinco regras para os pais, de contatos familiares a máscaras

Quase uma em cada três pessoas pode não saber que tem Covid

Um Estudar áfrica do sul No pré-lançamento, ele fotografou dados que nos fazem entender como a direção da variável Omicron se expressa de maneira particular. Na verdade, até 27% das infecções podem ser completamente assintomáticas. A pesquisa, que foi conduzida no início de dezembro em 230 participantes infectados com HIV (o vírus que causa a AIDS), mostrou que 31% dos participantes testaram positivo para Sars Cov-2 (o vírus que causa a Covid), todos com foi infectado com Omicron. variável e 27% deles eram assintomáticos. “Os estudos realizados antes do Omicron tiveram uma taxa de sintomas de menos de 1%”, dizem os pesquisadores. A tendência foi confirmada pela segunda análise dos pesquisadores: entre os participantes de um estudo denominado no verão passado, durante a epidemia do delta, os positivos assintomáticos eram 2,4% da amostra. Na consulta de acompanhamento entre meados de novembro e início de dezembro, quando a variante Omicron já havia se tornado dominante, os positivos foram 16% assintomáticos.