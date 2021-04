Brasil, Hospitais sem sedativos: “Colocamos as pessoas em um tubo quando estão acordadas amarrando-as à cama. É uma tortura”. Bolsonaro: “Colocando o país de volta no caminho certo”

um em Brasil É agora Um desastre de saúde. Não são apenas os números impressionantes, que continuam crescendo, para que a pandemia seja confiável: como o site foi informado. St 1 Por uma enfermeira deHospital Albert Schweitzer Realengo fica na região leste de Rio de JaneiroNa capital os hospitais já estão Também terminou com sedativos. E assim, com dezenas de milhares de pessoas entrando nas instalações do país todos os dias, os médicos são forçados a Intubar pacientes mais graves enquanto acordado, Sem anestesia, e carregue-os com Amarrando as mãos na cama.

118 pacientes Covid deram entrada no hospital de onde chegaram as histórias do portal brasileiro, dos quais 40 estão em terapia intensiva. “Estão acordados, sem sedativos, entubados, com as mãos amarradas ao leito e Eles nos imploram para não deixá-los morrer“Ventilação mecânica sem sedativos”, diz a enfermeira É uma verdadeira forma de tortura Para o paciente “, acrescentou o médico da UTI Aureo do Carmo Filho.

A situação não muda nos outros edifícios da cidade. Outra enfermeira trabalha nissoHospital sao jose Ele disse que alguns dos 125 pacientes da Covid morreram por falta de sedativos. “Não temos remédios, nem sedativos para pacientes de UTI, infelizmente Muitos deles não. Nós, profissionais de saúde, ajudamos no desânimo e no choro porque não há nada que possamos fazer. Não temos seringasNão temos nem agulhas. “

O país agora está viajando a uma taxa ainda maior 3 mil mortes por dia, Como o total ultrapassou a marca de 360 ​​mil desde o início da epidemia, enquanto as lesões nas últimas 24 horas ultrapassaram 73 mil. Mas o patrão Jair Bolsonaro, Que ainda mantém Linha de slot Apesar da emergência, ele tenta desviar a atenção para Crise econômica Por causa da epidemia: o país está “no limite” e disse que esperava “um sinal do povo” para “agir” porque o Brasil se tornou ‘Revista de pó’ Pronto para explodir devido aos problemas sociais gerados pela pandemia do coronavírus. Brasil no máximo, As pessoas dizem que tenho que agir – Declaro – estou à espera de um sinal do povo porque a fome, a miséria e o desemprego estão à vista de todos, só os que não querem ver não. Não quero discutir com ninguém, mas estamos prestes a ter um problema sério no Brasil. O que virá de tudo isso, para onde vamos? Parece que está em um barril de pólvora. Tem gente de terno que não quer ver. “

Sua estratégia terminará sob uma lente Comissão Parlamentar de Investigação Em relação ao manejo da epidemia que o Senado brasileiro aprovou ontem, conforme indicado pelo desembargador do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, Que havia solicitado na semana passada a criação de um índice de preços ao consumidor em qualquer “Omissões” do Poder Executivo. A composição será conhecida em dez dias, quando as partes designarem seus representantes, após o que será marcada a data para o início das deliberações. Por sua vez, Bolsonaro acusou o juiz de ser alguém sem “personalidade” e também ameaçou promover a sua demissão. O pedido de CPI foi apresentado pelo senador da oposição, Randolph Rodrigues, Com o qual o chefe de estado pode ter se comprometido ‘Crimes de responsabilidade’. Senador Eduardo gomezO líder do bloco governamental sugeriu que o comitê iniciasse a sessão somente quando todos os seus membros recebessem a vacina contra a Covid-19.

MSF: As mensagens de saúde pública estão vinculadas a mensagens políticas. É um desastre – Também Médicos sem fronteiras, Através de seu chefe Christos ChristoDeplora “negligência”. Autoridades brasileiras“Por que” em mais de um ano desta epidemia, a resposta falhou Brasil Causou uma catástrofe humanitária. Toda semana há um novo recorde para morto e Infecções. Os hospitais estão superlotados, mas uma resposta central coordenada ainda é escassa. ”Christo acrescenta:“ Trabalhadores de saúde Cristo enfatizou que eles estão fisicamente, mentalmente e emocionalmente exaustos e, apesar de seu compromisso absoluto com seus pacientes, e apesar de suas habilidades e profissionalismo, eles foram deixados sozinhos para pegar pedaços de uma resposta governamental fracassada e desenvolver soluções.

“ As ações que vimos funcionam em outros Contextos, Como corrigir Movimentos Atividades, uso MáscarasPromover Espaçamento Meu corpo – meu corpo E medidas de higiene aumentadas não foram implementadas neste momento Brasil“, Eu mencionei que Médico, Enfatizando que “o Instalações médicas Suprimentos médicos essenciais e outros materiais que salvam vidas estão se esgotando. Existem deficiências OxigênioHardware Medici e farmacêutico É usado para intubar pacientes gravemente enfermos e equipamentos de proteção individual, enquanto o cenário deve piorar nas próximas semanas e meses. ”

no Brasil, “Mensagens Saúde pública “Eles estavam associados a mensagens políticas e, como médico, não posso aceitá-los”, disse o chefe da organização não governamental. “Usar mascarar Não é um aperto colocar PolíticaMas o que precisa ser feito para desacelerar a propagação vírus. O Ciência E a medicina retrógrada foi prejudicada. E isso não é apenas um problema Notícias falsas E informações enganosas. É aparente falta A partir de Vontade política Para verificar isso pandemia”, Foi anunciado.