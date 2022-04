Anatomia do massacre evitado no metrô de Nova York – Corriere.it

Na terça-feira, 12 de abril, por volta das 8h30, Frank R. James disparou 33 tiros contra um vagão do metrô no Brooklyn. 10 feridos: especialistas questionam a gravidade das perdas e o que impediu o gesto do agressor de causar um massacre

Nova York, por volta das 8h30. Franco R. James (Que país Preso no dia seguinte) sal No metro Cheio de passageiros, espere começar. Então ele coloca uma máscara de gás, detona duas bombas de fumaça e tira sua bomba Pistola GlockE comece a atirar.

Trinta e três rodadas explodem. Dez pessoas ficaram feridasOutros têm que procurar tratamento hospitalar devido às consequências da inalação de gás.

Há horas, especialistas tentam entender como um incidente semelhante poderia ter acontecido – um tiroteio sem precedentes na história do metrô de Nova York. Mas também que conjunto de eventos significa que o que poderia ter sido um massacre não se tornou.

Não entendo a física do que aconteceu, disse Paul Barrett, autor de um livro sobre a Glock, e sua presença no mercado americano, em O jornal New York Times. A uma curta distância de várias pessoas e uma arma projetada para matar. Ninguém morre. Tremenda fortuna, ou um milagre.

Muito ainda a ser entendido O que aconteceu: Mas alguns fatos já podem estar alinhados.

James estava com ele Três carregadores de 30 cartuchos cada: Ilegal no norte do estado de Nova York, mas não em qualquer outro lugar.

Consegui usar um inteiro (encontrado no chão do carrinho); Acabei de iniciar o segundo carregador,A arma está emperrada. O terceiro pente permaneceu carregado na mochila do atacante. O detetive Paul Digiacomo, presidente da Detective Endowments Association, disse que se isso não acontecesse, a probabilidade de alguém ser morto era muito alta.

A interferência não é incomum, mesmo na história dos tiroteios em massa: muitas vezes, por esse motivo, os atacantes carregam várias armas com eles.

Normalmente, é a causa Sem manutençãoou quando são utilizadas peças não originais (como neste caso, segundo fonte investigativa citada O jornal New York Times: os pentes de 30 cartuchos não foram produzidos pela Glock).

não apenas isso:uma arma Ele teve três outros proprietários antes de James. Foi vendido para o Texas em 2006, revendido para a Geórgia e depois para Massachusetts, antes de terminar nas mãos de James em Ohio em 2011.

Parte das razões para este massacre fracassado também pode estar em Que modo James escolheu para filmar?: Parece que o detonador atingiu as partes inferiores. Os feridos foram baleados nas pernas, parte inferior das costas e joelhos.

Mesmo método desenvolvido por James – comUse uma bomba de fumaça – Certamente impediu que o homem-bomba visse claramente suas vítimas. Não permitindo que ele executasse um plano que ele havia planejado cuidadosamente – mas que, por várias circunstâncias, não se transformou em um massacre.